США предложили Украине и России заключить соглашение о мире в обмен на территории: и Киев, и Москва отказались – Neue Zürcher Zeitung

С начала 2023 года США всерьез рассматривают возможность урегулирования военного противостояния России и Украины дипломатическим путем. Так, в середине января американский президент Джо Байден отправил главу Центрального разведывательного управления в Киев и Москву с довольно недвусмысленным предложением.

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Как указано в материале швейцарско-немецкого издания Neue Zürcher Zeitung, Украине было предложено отказаться от части территорий, на которые заявила претензии Россия, а последняя взамен на это прекращает военную агрессию. Обе стороны отказались.

"План был прост: территории в обмен на мир. Россия якобы должна получить около 20% территорий Украины и завершить войну. Обе страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в России считают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и оккупировать еще больше территорий", – указано в материале.

Также европейское издание отметило, что в Вашингтоне разделились во мнении относительно финала войны в Украине. Например, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс убеждены, что нужно как можно скорей "решить проблему" российско-украинских отношений и заняться проблематикой Китая, который оба американских чиновника видят основным соперником Запада.

А вот глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы Россия разрушила международную систему безопасности и выступают за более активную военную поддержку Украины. Именно их позиция, подкрепленная отказом Киева идти на неоправданные жертвы, убедила Байдена пойти навстречу канцлеру Германии Олафу Шольцу и передать Украине первую партию танков Abrams.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время своего первого визита в Вашингтон с начала полномасштабного вторжения Зеленский анонсировал начало нового этапа войны. При этом речь идет не только о переменах на поле боя, где украинские военнослужащие продолжают уничтожать оккупантов.

"Лидеры всего мира сталкиваются с горькими последствиями российского вторжения. Более высокие цены на энергоносители и продукты питания, отчасти вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятности политикам в Европе и США", – указал президент Украины.