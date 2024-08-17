США планируют увеличить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия для F-16

В Соединенных Штатах Америки намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM. Они могут применяться истребителями F-16, которые с недавнего времени находятся на вооружении Украины.

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Об этом сообщили на сайте министерства обороны США. Для воплощения этого плана в жизнь компания Lockheed Martin получит от правительства США почти 130 миллионов долларов.

Они пойдут на закупку деталей и испытательного оборудования, необходимого для увеличение объемов производства ракет JASSM (высокоточных крылатых ракеты класса "воздух – поверхность") и LRASM (противокорабельных ракет большой дальности).

"Работа будет выполняться в городе Орландо в штате Флорида и должна быть завершена до 15 декабря 2027 года", – говорится в сообщении.

Как известно, ракеты JASSM могут быть запущены с истребителя на расстояние более 300 км. Эта ракета использовалась в США в боевых действиях очень редко, Вашингтон делился ими только с несколькими близкими союзниками.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

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