США опробовали межконтинентальную ракету Minuteman III: пока без боезаряда. Видео

В Соединенных Штатах Америки военные во вторник, 4 июня, провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ее запустили с базы космических сил "Ванденберг" в Калифорнию.

Отмечается, что запущенная ракета не имела боезаряда и была оснащена одним аппаратом возвращения в атмосферу. Об этом сообщили на сайте базы космических сил "Ванденберг".

Там также опубликовали видео пуска ракеты, снятое старшим летчиком Кадиэлем Шоу.

Это испытание назвали частью рутинной деятельности, призванной показать, что средства ядерного сдерживания США "безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз 21 века", и успокоить союзников Вашингтона.

"Подобные испытания происходили ранее более 300 раз, и это не результат текущих мировых событий", – отметили в Штатах.

Ракеты Minuteman III находятся на вооружении армии США с начала 70-х годов и регулярно модернизируются. Максимальная дальнобойность ракеты – 15 тысяч километров. Она способна нести от одной до трех ядерных боеголовок мощностью 0,3-0,6 мегатонн. Сейчас на боевом дежурстве в США находятся около 400 Minuteman III.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России был проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" мобильного базирования. Испытания провели на государственном космодроме "Плесецк" расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!