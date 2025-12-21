США объявили ультиматум Мадуро: это единственный способ остановить блокаду нефтяных танкеров

Американская армия будет блокировать нефтеналивные танкеры, которые выходят из Венесуэлы или заходят в ее порты. Это будет продолжаться, пока диктатор Николас Мадуро не вернет "все украденные американские активы".

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет. Он подчеркнул, что "насилие, наркотики и хаос не будут контролировать Западное полушарие".

"Президент Трамп четко заявил: блокада нефтяных танкеров, отправляющихся из Венесуэлы или направляющихся в нее, на которые распространяются санкции, будет оставаться в полной силе, пока преступная группировка Мадуро не вернет все украденные американские активы", – написал он в Twitter.

Заявление Гегсета появилось после информации, что в субботу американские войска остановили судно у побережья Венесуэлы. Он также обнародовал видео министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, где видно вертолет, который завис над танкером.

Глава Пентагона заявил, что США будут "решительно проводить операции по морскому перехвату" в рамках операции "Южное копье" якобы с целью"ликвидации незаконных преступных сетей".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки, и давление на Каракас будет только расти.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морским силам Венесуэлы приказали сопровождать суда с нефтепродуктами, которые выходят из портов страны. Решение принято после заявления Дональда Трампа ввести блокаду танкеров, сотрудничающих с венесуэльской нефтяной отраслью.

