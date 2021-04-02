Офіційні повідомлення прес-служб міністерства оборони, держдепартаменту та голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

Прес-служба міністерства оборони США, 1 квітня 2021:

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін сьогодні спілкувався по телефону з міністром оборони України Андрієм Тараном, щоб обговорити ситуацію з безпеки у регіоні (України). Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України. Він засудив нещодавню ескалацію російських агресивних та провокаційних дій на сході України та висловив співчуття міністру Тарану з приводу загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня.

Міністр Остін підтвердив зобов’язання США по підсиленню спроможності збройних сил України з метою ефективнішого захисту від російської агресії. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $2 мільярди, включаючи нещодавно оголошений пакет у 125 мільйонів доларів США, що містить оборонну зброю та надає інші ключові можливості для підвищення ефективності враження противника, управління та контролю та можливість збройних сил України бути обізнаними з поточною ситуацією.

Міністр Таран висловив вдячність за відкритий діалог та подальшу підтримку".

Прес-служба держдепартаменту США, 31 березня 2021:

"Сьогодні держсекретар Ентоні Дж. Блінкен спілкувався по телефону з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Держсекретар підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України та висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських військовослужбовців. Держсекретар Блінкен підкреслив важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої її євроатлантичної інтеграції. Держсекретар та міністр закордонних справ також обговорили зусилля щодо протидії пандемії COVID-19 та просування наших спільних інтересів у боротьбі з наслідками зміни клімату".

Прес-служба голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, 31 березня 2021:

"Сьогодні голова голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі спілкувався з керівником Генерального штабу збройних сил України генералом Русланом Хомчаком.

Вищі керівники обговорили поточну ситуацію з безпекою у Східній Європі.

Україна є ключовим партнером НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі".

Прес-служба голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, 31 березня 2021:

"Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі сьогодні розмовляв по телефону з начальником російського генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим.

Два військові керівники обмінялись думками з питань, що становлять взаємний інтерес.

Відповідно до минулої практики, обидва погодились не розголошувати деталі їхньої розмови".

Як повідомляє Politiсo, Європейське командування збройних сил США підвищило статус своєї бойової готовності до найвищого рівня після відновлення боїв на сході України та після того як російські війська почали нарощувати військову техніку вздовж кордону.

І короткий коментар. Те, що відбувається на фронті та концентрація російських військ на кордоні з Україною, знаходиться у зоні постійної уваги вищого політичного та військового керівництва США.

Серед усіх чотирьох офіційних повідомлень, я би особливо виділив найкоротше, останнє, про дзвінок генерала Міллі очільнику російського генштабу. Тому що, вочевидь, генерал Міллі пояснив російському "колезі", що чекає на Росію у разі наступу на Україну.

США підтримували, підтримують та будуть підтримувати Україну.

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