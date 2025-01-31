'США не откажутся от Украины': глава МИД Италии раскрыл подробности разговора с Марко Рубио

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио. Говорили они в том числе и о войне РФ против нашей страны и глава Госдепа заверил, что США "не откажутся от Украины".

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Об этом сообщает Politico. По словам Таяни, главный вывод из новой эры Трампа заключается в том, что Европа должна делать больше, чтобы постоять за себя.

"Мы должны ускорить путь к тому, чтобы стать сильнее и завершить создание банковского союза, единого энергетического рынка, гармонизации налогово-бюджетной политики, европейской обороны", – отметил он.

Министр добавил, что Европа не должна быть сильна только в навязывании правил, а в политическом и экономическом плане.

Говоря о Соединенных Штатах, он сказал, что они "должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье".

Что же касается Гренландии, Таяни считает, что президент США Дональд Трамп вряд ли выполнит свои угрозы отобрать остров у Дании. "Я не думаю, что Трамп вторгнется в Гренландию", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио снова заявил, что ни Украина, ни Россия не достигнут "своих максималистских целей" в этой войне. Для того, чтобы она завершилась, нужны переговоры, а переговоры будут означать, что обе стороны должны пойти на уступки.

В то же время, по словам Рубио, США признают, что Россия и ее диктатор Владимир Путин совершили "ужасные вещи", начав полномасштабную разрушительную и кровавую войну против Украины. Новая администрация президента и сам президент Дональд Трамп стремятся положить ей конец "немедленно".

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