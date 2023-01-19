Германия и США публично выясняют отношения, кто первым и при каких условиях должен передать танки Украине, борющейся против российского агрессора. И мы не знаем, на кого рассчитан это спектакль – на Украину или Россию. Так, канцлер Шольц в разговоре с президентом Байденом заявил, что он готов разрешить передавать Украине германские танки Леопард при условии, если США дадут свои танки Абрамс. Конечно, такие танки — это сильный аргумент в борьбе Запада с Россией.

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Появление германских танков в Украине имеет огромно историческое и символическое значение. Можно понять немцев – они несколько десятилетий упорно культивировали дружбу с путинской Россией, а теперь, в 2023 году, как и в 1914 и 1941 германские танки пойдут в бой на Восток. Германии придется помогать не России, а Украине, что было немыслимо для немцев еще год назад. Для США, открытое соучастие Германии в военно-политической победе Украины над агрессором – Россией будет очевидным доказательством, что немецкий истеблишмент окончательно разорвал свои отношения с Россией и признает Украину частью единой Европы, а не сферой влияния Кремля. Для Украины второй результат – единство Европы, важнее первого.