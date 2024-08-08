США и Австралия осудили 'аморальную войну России' и призвали вывести войска из Украины

Соединенные Штаты Америки и Австралия осудили "незаконную и аморальную" войну России против Украины. Они призвали РФ "немедленно, полностью и безусловно" вывести свои войска из Украины.

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Также Вашингтон и Канберра отметили необходимость возмещения Россией ущерба, который она нанесла Украине за время вторжения. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерских консультаций, сообщает "Голос Америки".

Министры обороны и главы внешнеполитических ведомств США и Австралии объявили о поддержке украинского Саммита мира и призвали страны, которые имеют влияние на Россию, прекратить поддержку оборонно-промышленного сектора страны-агрессора. Этот призыв касается, в частности, Китая.

Также США и Австралия уделили внимание КНДР и Ирану. Они осудили сотрудничество России с Северной Кореей, а в случае с Тегераном – распространение баллистических ракет и предоставление беспилотников России для использования их в войне против Украины, а также расширение иранской ядерной программы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время итоговой пресс-конференции назвал Австралию страной, которая больше всего помогает Украине среди нечленов НАТО. Он отметил передачу Киеву средств противовоздушной обороны и помощь в тренировке украинского персонала в Британии.

"Мы вместе работаем над решением общих вызовов безопасности, от поведения принуждения со стороны Китая, до войны по выбору России против Украины, до нестабильности на Ближнем Востоке", – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 250 млн долларов. Это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

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