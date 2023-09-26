Спикер парламента Канады ушел в отставку на фоне скандала с приглашением ветерана СС 'Галичина' на выступление Зеленского: подробности

Во вторник, 26 сентября, спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота объявил о своей отставке. Это произошло после скандала в связи с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунька на выступление президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Об этом Рота сказал на заседании парламента, передают СМИ. В своем кратком заявлении он выразил благодарность парламентариям за доверие, оказанное ему при выборе спикером Палаты общин Канады как в предыдущем, так и в текущем созыве.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с должности председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

Спикера призвали уйти в отставку его коллеги и члены правительства после выяснения факта приглашения им 98-летнего Ярослава Гунька в парламент во время визита президента Зеленского в Канаду на прошлой неделе. Рота представил Гуньку как ветерана Второй мировой войны, который участвовал в сражениях против советских войск.

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Позже журналисты выяснили, что Гунька служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, которая была добровольческим подразделением, состоявшим в основном из этнических украинцев и находившимся под командованием нацистов.

Дивизия СС "Галичина" была сформирована немецкими вооруженными силами из числа украинцев в 1943 году с целью борьбы против Красной армии. Несмотря на проведение Нюрнбергского процесса и создание так называемой Комиссии Дешена в Канаде в 1980-х годах, которые не подтвердили участников дивизии в военных преступлениях, СС "Галичина" все равно подвергается обвинениям в выполнении карательных операций Вермахта против поляков и евреев.

Приглашение Ярослава Гунька в парламент Канады вызвало негодование еврейских организаций Канады и Польши, которые требовали пояснений. Тогда спикер канадской Палаты общин выразил извинения за произошедшее, но отказался уходить в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада заявила о долгосрочной поддержке Украины. В течение следующих трех лет Оттава передаст Киеву 50 бронемашин – боевых и эвакуационных, а также будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

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