Спартц заявила, что собирается покинуть Конгресс, и назвала причину

Член Конгресса США от Республиканской партии в штате Иллинойс Виктория Спартц заявила, что не будет баллотироваться ни на один государственный пост в 2024 году. Также она рассматривает возможность покинуть американский законодательный орган.

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Слова конгрессвумен передает CNN. Она пояснила, что политическая карьера отнимает слишком много времени.

"Мне, как матери двух старшеклассниц, очень тяжело совмещать работу и время с семьей. Я понимаю, что больше времени должна проводить дома, вместе с дочерьми, поэтому в 2024 году не стану баллотироваться ни на один пост", – подчеркнула Спартц.

При этом она поблагодарила всех избирателей, пообещав, что не подведет их ожидания.

"Я выиграла много тяжелых битв за людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько в течение следующих двух лет", – указала Спартц.

Напомним, что в широкую медийную плоскость личность Спартц вышла после озвученной ею критики главы Офиса президента Украины Андрея Ермака: она обвинила его в политических манипуляциях на фоне жестокой войны и призвала уйти в отставку. Тогда заявление Спартц вызвало настоящий резонанс, особенно в украинском обществе.

А по данным авторитетных западных СМИ, представители Офиса и сам Ермак предлагали конгрессвумен встретиться, чтобы прояснить ситуацию, однако Спартц отказалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спартц призвала администрацию президента Джо Байдена предоставить дальнобойное вооружение Украине. Она подчеркнула, что следующие шесть месяцев будут иметь решающее значение в войне.

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