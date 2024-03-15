Совбез ООН соберется из-за путинских 'выборов' в оккупированных областях Украины

Совбез ООН проведет заседание, в ходе которого будет обсуждать проведение государством-агрессором "выборов" своего президента на захваченных территориях Украины. Фейковое голосование, результаты которого уже давно нарисованы в Кремле, как известно, состоится 15-17 марта.

Заседание Совбеза запланировано на пятницу, 15 марта, передает Укринформ. Оно начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 21:00 по Киеву).

Заседание инициировала украинская делегация.

В министерстве иностранных дел Украины накануне подчеркнули, что проведение так называемых "выборов" президента России в захваченных российскими войсками городах в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым – незаконное и не будет иметь никаких правовых последствий.

20 стран мира подписали общий документ, которым заявили о нелегитимности российских "выборов" на временно оккупированных территориях. Политики подчеркнули, что это "волеизъявление" "лишено какой-либо видимости демократической действительности".

Как известно, путинский режим включил временно оккупированные территории Украины в фарс под названием "выборы президента России". А для обеспечения "волеизъявления" местных жителей сейчас использует все возможные методы. Легитимизация оккупации ("включение" захваченных украинских территорий в состав РФ) – одна из главных целей России. Режим хочет нарисовать картинку, как местные жители "добровольно" участвуют в российских процессах и хотят быть частью РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦНС сообщили, что российские власти дали задачу оккупационным администрациям на временно неподконтрольных территориях достичь на выборах президента РФ уровня явки избирателей в 30%. В то же время, в самой России намерены объявить о 70% явке.