'Соответствующие условия еще не сложились': Штайнмайер отверг мнение о переговорах с Кремлем

Глава Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поддерживает дипломатические переговоры Киева и Москвы для достижения мира, однако для них не сформировались соответствующие условия. Когда же подходящий момент наступит, никакие решения по Украине не должны решаться без присутствия уполномоченных лиц Украины.

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Об этом политик заявил в эфире телеканала Welt. Немецкий президент находит неуместным говорить о начале переговоров двух сторон, пока Россия продолжает наносить удары по мирным украинцам.

"На текущий момент следует признать, что ситуация для переговоров или прекращения огня пока, очевидно, еще не наступила. При этом стоит подчеркнуть, что если Украина прекратит вести со своей стороны огонь, не будет и самой Украины", – указал он, очевидно, подразумевая, что именно РФ должна стать инициатором прекращения атак и штурмов.

Напомним, что еще в рождественском обращении Штайнмайера к немцам лидер ФРГ упомянул Украину и пояснил свою позицию по достижению мира. Он указал, что российская сторона должна отказаться от своих амбиций по захвату суверенных земель, признанных международным сообществом в 1991 году.

"Это должен быть справедливый мир, который не поощряет захвата земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов", – акцентировал немецкий политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам украинского президента Зеленского, Москва обязана вывести свои войска с ее территорий и прекратить регулярные атаки на мирные города. Пока этим занимаются Силы обороны, а значит, шансов сесть за стол переговоров с Кремлем с каждым днем все меньше.