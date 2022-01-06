Последние события в Казахстане окончательно засвидетельствовали, что они развиваются за сценарием Кремля. Москва долго искала повод запалить еще один кровавый конфликт, чтобы отвлечь внимание от агрессии на украинскую территорию. Вначале не удалось в Черногории, потом в Косово, вроде стало получаться в Боснии, но сюда активно вмешались США и Европа. И вот, кажется, России удалось поджечь ситуацию в Казахстане.

Вы должны понимать, что в одночасье организовать протесты по всей стране может только хорошо организованная партийная организация с ячейками, чего в Казахстане не было, или разведывательная структура, которая глубоко и давно внедрилась в общественно-государственный организм чужой страны, а когда пришел срок ее дестабилизировать, она активировали все свои созданные годами подпольные структуры и резидентуру. То есть фактор народного возмущения остается объективен, но в данном случае не может быть решающим.

Ввод войск ОДКБ может привести к гражданской войне в Казахстане, а это неплохое развитие событий для Москвы. Ибо в кровавом конфликте РФ будет себя представлять международному сообществу как миротворец. Со своими войсками в Астане Москва посадит у руля власти в стране полностью пророссийскую политическую элиту, а международному сообществу будет не до вялотекущего конфликта на Донбассе или российской оккупации Крыма. Казахстанские события могут перебить спектр международного внимания в Украине на многие годы. При этом Москва собралась получать большие политические дивиденды, а по "украинскому сценарию" не исключено, что может отхватит и часть казахстанских территорий на востоке страны, а на севере зажечь долгоиграющий вооруженный конфликт – вот вам казахстанский Крым и Донбасс.

Почерк российских спецслужб сразу проявился, когда в открытом доступе появились телефоны некоторых организаторов выступлений якобы с украинскими телефонными номерами. Уже прекратились поставки казахстанского угля в Украину, а этот энергоноситель ух как нужен сейчас нашему государству. Пусть также вас не вводят в заблуждение требования убрать с политической арены Н.Назарбаева. Именно он успевал умело маневрировать между Россией, Китаем и США, используя политику отдельных союзов с Пекином и Вашингтоном, чтобы окончательно не попасть под колпак Кремля. В Москве также не забыли, как в марте 2014 г. Н.Назарбаев открыто выступил в защиту Украины от российского нападения. Если помните, А.Лукашенко тогда критиковал В.Януковича за нерешительность, а не Россию за агрессию, а вот Н.Назарбаев заговорил об ущербности и не человечности политики Москвы в отношении Киева. Тогда В.Путин на пресс-конференции заявил, что удивлен такими большими границами Казахстана и что он не помнит в истории существования такого государства в столь огромных размерах. На востоке Казахстана сразу начались выступления русскоязычных с требованием самостоятельности. И тогда Н.Назарбаев вынужден был пойти на попятную, а как результат, все потихоньку успокоилось. Но Москва никогда нет прощает актов непослушания.

Так какие сценарии ожидают Казахстан? К сожалению, плохой или очень плохой. Если там развернется гражданская война, то российские спецслужбы начнут активно работать с украинскими радикалами, чтобы те послали на помощь демонстрантам подмогу в виде добровольцев с опытом борьбы. Таким образом, Кремлю удастся дискредитировать Украину и попытаться навесить ярлык на инспирированные российской разведкой события как цветная революция запада с украинскими корнями. В данной ситуации Украине нужно вести себя очень осторожно и осмотрительно. Москва заготовила массу провокаций, связанных с украинской темой, которых в одном материале не опишешь. Они точно будут, поэтому нужно оперативно и грамотно на их реагировать. Надо быть в постоянном контакте с нашими союзниками и заблаговременно информировать международное сообщество о возможных происках Москвы. И тогда удастся избежать неблагоприятного развития событий.