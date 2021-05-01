Последние события в Беларуси напоминают сюжет одного старого голливудского фильма. В нём банда мошенников пыталась запугать старуху до сумасшествия, чтобы завладеть ее наследством. Мошенники переодевались приведениями, звонили ей от имени погибших родственников, отправляли письма со страшными рисунками и т.д. В роли старушки сейчас выступает Лукашенко, а в роли запугивавших ее мошенников – российские спецслужбы по заданию Кремля.

Считается, что трагикомичные обвинения против белорусских оппозиционеров в подготовке военного переворота нужны Лукашенко, чтобы подавить оппозицию. Однако, судя по непритворно безумному виду и заявлениям Луки, он сам верит этому и реально испуган. Российские чекисты внушили ему, что американцы с помощью местных оппозиционеров хотят убить его и сыновей.

Под руководством ФСБ готовится процесс в стиле 37-го года, главным зрителем которого должен стать сам безумный колохозенфюрер. Российские власти хотят внушить Луке, что только они могут защитить его семью, что единственное спасение от коварных американских происков – аншлюс с Россией.

Вы скажите, что такой патологический идиот просто не может управлять государством. Но и Сталин верил бредням о заговорах и террористах. И Путин верит. Отличие только в том, что Сталин (а вслед за ним и Путин) требовал от спецслужб подтверждений собственных галлюцинаций о происках врагов, а Лукашенко сознательно запугивают российские и подконтрольные им белорусские спецслужбы. Цель – запугать и сожрать с потрохами, как ту бедную старушку из голливудского фильма.

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