Собирал данные о военных объектах: в Литве гражданина страны уличили в шпионаже в пользу России

В Литве правоохранительные органы расследуют дело в отношении гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он собирал информацию о военных объектах, перемещении техники и деятельности литовской армии, а полученные сведения передавал лицам, связанным с российскими спецслужбами.

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Об этом сообщил портал LRT. Издание ссылается на Генеральную прокуратуру Литвы.

Шпион собирал информацию о военных объектах

Вильнюсская областная прокуратура начала досудебное расследование после того, как Департамент государственной безопасности Литвы получил соответствующие разведывательные данные. Они указывали на то, что подозреваемый собирал информацию, используя методы российских разведывательных служб.

Следствие установило, что подозреваемый поддерживал связь через мессенджер Telegram и выполнял задания, которые получал через посредников, связанных с российскими спецслужбами.

По версии правоохранителей, мужчина фотографировал военные объекты и собирал информацию об инфраструктуре и деятельности Вооруженных сил Литвы.

В ходе санкционированных судом следственных действий правоохранители установили, что подозреваемый фотографировал один из батальонов литовской армии, предприятие, производящее военные радиолокационные системы, а также фиксировал перемещение военной техники в аэропорту Вильнюса.

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Кроме того, по данным следствия, он передавал фотографии военной техники и заявлял о готовности собирать аналогичную информацию во время поездки в Бельгию.

Шпиону грозит до 15 лет лишения свободы

Прокуратура отмечает, что собранные доказательства свидетельствуют: подозреваемый осознавал, что помогает иностранному государству, и его информация передавалась лицу, представлявшему Министерство обороны России.

В соответствии с законодательством Литвы сбор или передача государственных секретов или иной информации, представляющей интерес для иностранных разведывательных служб, в пользу другого государства наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

В Департаменте государственной безопасности Литвы также призвали граждан быть внимательными к возможным попыткам вербовки. В ведомстве подчеркнули, что российские и белорусские спецслужбы активно используют социальные сети и мессенджеры для поиска, вербовки и общения с потенциальными агентами.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва обвинила Россию в попытке поджога завода, производящего продукцию для ВСУ. Главный прокурор страны по вопросам организованной преступности Артурас Урбелис заявил, что за этим стоит российская военная разведка — Главное управление Генерального штаба ВС РФ, известное как ГРУ. По этому делу были задержаны шесть граждан Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.

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