СМИ сообщили о захвате и убийстве вангеровцев в Африке: появилась реакция посла РФ

В Центральноафриканской республике 10 февраля повстанцы захватили одного члена российской частной военной компании Вагнера и еще нескольких убили.

Об этом пишет CNC со ссылкой на источник. По его словам, российские наемники вместе с военными ЦАР демонтировали заграждение, возведенное повстанцами. В результате между ними завязался бой.

Как пишет издание, вагнеровцы проявляют интерес к шахтерскому городку Ндассима и населенному пункту Лобае, их интересует использование недр и леса страны.

Указанный городок управляется компанией Midas Ressource, которую связывают с Россией, а в другом эксплуатацией леса занимается российская компания Lobaye Invest.

Тем временем посол России в столице ЦАР Банги Владимир Титоренко назвал данные в СМИ "выдумкой".

"Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, по словам многих экспертов, ЧВК Вагнера не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, ни тем более в списках личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Но негласное курирование этой группы осуществляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Они отмечают, что это замаскированное подразделение в структуре Министерства обороны России, которое подчиняется правительству. Работают они по заказу, воюя то на Донбассе, то в Сирии, то в Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 "вагнеровца", а затем ныне уже незаконно избранный президент Александр Лукашенко передал их России. Некоторые из боевиков воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".