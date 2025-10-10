Как я уже писал в прошлом материале, 5 июня 2000 года Соединённые Штаты на высшем уровне отклонили просьбу Путина принять Россию в НАТО и в тот же день предложили такое вступление Украине, тогда это предложение как бы и не заметившей, а очнувшейся гораздо позднее, когда уже стало немного поздно (как говорил потом один депутат – "запіздало").

А вот в другом случае судьбоносные вещи одного и того же дня всемогущее Время развело по разным годам, сохранив лишь дату – "телефонно-спасительную" 9/11 (с учётом того, что в Америке в таких обозначениях первым идёт месяц):

11 сентября 1973 года военный путч в Чили привёл ко власти (вместо правившей левой коалиции) Пиночета (в дальнейшем – в экономике более успешного), и тогда же президент Альенде застрелился из когда-то подаренного ему Кастро АК;

11 сентября 2001 года вследствие терактов Аль-Каиды в США погибли около 3 тысяч лиц и более 6 тысяч были ранены, что потом явилось причиной, в частности, военных действий Соединённых Штатов в Афганистане и позднее в Ираке.

Первое из событий этой пары начало процесс, которым в конце концов была доказана бОльшая продуктивность смягчённого фашизма в сравнении с левой властью, а второе наглядно продемонстрировало миру, что никакая мощь не гарантирует никакой безопасности в связи с терроризмом.

Оба вывода, касающиеся 9/11, Цивилизация запомнила, на события же 05.06.2000 и вовсе не обратила внимания (хотя кое-кто ничего не забыл)…