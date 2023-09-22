'Слова Моравецкого неверно трактовали': Дуда намекнул, что Польша и дальше будет передавать Украине оружие

Польша намерена продолжить выполнение своих обязательств по военным контрактам с Украиной и передавать Киеву устаревшее вооружение, которое будет списано из вооружения собственных вооруженных сил. При этом Польша не может сейчас передавать Украине новое оружие, которое сама за миллиарды долларов покупает для модернизации собственной армии

Об этом в интервью телеканалу TVN24 отметил президент Польши Анджей Дуда. По заявлению польского лидера, комментарии главы польского правительства Матеуша Моравецкого о том, что в настоящее время Польша не осуществляет передачу оружия Украине, были истолкованы в "наименее благоприятном свете".

Он пояснил, что заявления польского премьера относились к новому вооружению, приобретаемому Польшей для своих собственных вооруженных сил.

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"На мой взгляд, премьер-министр просто сказал: мы не передадим Украине то новое оружие, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии", – отметил Дуда.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Польша не в состоянии передавать Украине новое вооружение, за которое сама заплатила миллиарды долларов для модернизации собственных вооруженных сил. Польский лидер добавил, что он лично не поддерживал бы передачу оружия, которое Польша закупает у США или Южной Кореи, включая системы Patriot, HIMARS и другие подобные системы.

В то же время он отметил, что у Польши есть действующие контракты с Украиной, в частности на поставки САУ Krab.

"Мы должны выполнить этот контракт и мы все это делаем", – заявил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что по мере получения Варшавой нового вооружения от США и Южной Кореи, Польша планирует постепенно передавать Украине оружие, которое до сих пор хранится на складах. Он также указал на возможность передачи Украине вооружения, которое будет списываться из состава польской армии, и отметил, что это будет продолжение практики передачи постсоветского вооружения, которая уже существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал неоднозначный пас российской пропаганде. Он заявил об оружии, подчеркнув, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и потому не передает Киеву свою военную помощь.

Кроме того, польские власти заявили, что с 2024-го прекратят всю помощь украинским беженцам. Они потеряют право бесплатного доступа к медицине, образованию, рынку труда, а также возможность законно находиться в стране и получать выплаты. Такое заявление стало продолжением конфликта, возникшего между украинскими и польскими властями.

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