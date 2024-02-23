Сколько немцев выступают за увеличение помощи Украине и опасаются нападения РФ на другие государства: данные опроса

Выросло количество немцев, которые считают, что европейские страны должны нарастить поставки оружия и боеприпасов Украине. Через 2 года полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, большинство граждан Германии выступает за увеличение помощи нашей стране.

Таковы результаты социологического опроса ZDF Politbarometer. Их обнародовало издание Wiesbaden lebt. Отмечается, что по сравнению с январем этого года количество приверженцев увеличения помощи Украине выросло в ФРГ на 11%.

Так, 62% опрошенных выступают за то, чтобы европейские страны предоставляли Украине больше оружия и боеприпасов (в январе таких было 51%).

Вместе с этим уменьшилось и количество выступающих против – 32% в феврале против 42% в январе.

Социологи отмечают, что эта оценка касается сторонников почти всех партий, лишь явное большинство поклонников "Альтернативы для Германии" (81%) и незначительное большинство поклонников "Альянса Сары Вагенкнехт" (57%) не поддерживают увеличение поставок оружия и боеприпасов для Украины.

В то же время мнения немцев разделились на вопрос, должна ли Украина отказаться от оккупированных Россией территорий, если это может положить конец войне. 43% опрошенных поддерживают это, а 44% считают, что Украина должна продолжать бороться за освобождение этих территорий.

Кроме того, 46% опрошенных немцев опасаются, что Россия нападет на другие страны, а 45% предполагают, что война ограничится Украиной.

Исследование длилось с 20 по 22 февраля. Методом телефонного интервью опросили 1294 респондентов.

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