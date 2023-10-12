Возможно, кто-то не понимает, но если сразу вдвоём, то может выйти скорее, чем по отдельности.

Мир начинает потихоньку осознавать: Палестина и мордор — звенья одной цепи. Причём не только по той причине, что обоим помогает Иран и покровительствует Китай, а ещё и вследствие того, что оба агрессора были заботливо выношены нерешительной и беззубой умиротворенческой политикой Запада (подобной той, какую Цивилизация пыталась проводить 85 лет назад), к которой в последнее время присоединился и Израиль — в отношении как Украины, так и себя самого.

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Имеет место глобальное крушение бл*дской (в прямом смысле слова!) политики давать и ублажать, каковое потакание врагам человечества и человечности вылилось в трусливый и недальновидный обмен земель на призрачный мир, а также в стимулирование такого дикого обмена.

Даже Салливан стал это понимать, фактически превратившись (надолго ли?) во второго Блинкена. Он не просто заверил, что Соединённые Штаты смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, но также отметил, что помощь Украине сейчас в интересах США и требует гораздо меньше ресурсов, чем могло бы быть, если бы россия смогла победить Украину и распространить свою агрессию на другие страны в Европе, включая потенциальную необходимость привлечения американских войск в непосредственных боевых действий, как это бывало в прошлом.

До бестолковых "голубей мира", наконец, дошла реальная угроза третьей мировой как прямое следствие нерешительности Запада.

Поэтому надеюсь и на осознание того, что серьёзно противостоять надо всем участникам оси зла. Включая, между прочим, и Китай, если США с ним не смогут столковаться, поблагодарив его солидным куском бывшей россии (вот такой договор был бы всем на пользу).

Байден должен быть достоин Рузвельта, а республиканцы — Рейгана. Европа — разумеется, Черчилля. Срочно надо принимать в НАТО и Украину, и Израиль, ибо мягкотелая пресловутая "глубокая обеспокоенность" лишь стимулирует агрессию, а вот решительность действует отрезвляюще.

Иначе история не простит, если она вообще ещё останется вместе с миром.