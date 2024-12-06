Сирийский блицкриг напрямую связан и с войной в Украине: к чему может привести пощечина Путину

В информационное пространство стремительно ворвались сирийские повстанцы, начавшие крайне успешное наступление, которое не сбавляет оборотов до сих пор. И складывается впечатление, что мировые СМИ на фоне сирийского блицкрига стали уделять меньше внимания теме войны в Украине, что нам, конечно же, только вредит.

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Что же, давайте попробуем разобраться – насколько далеко идущим может быть прорыв сирийских повстанцев и как это скажется на ситуации в Украине.

Ход наступления

Наступление сирийского сопротивления, начавшееся 27 ноября и главной ударной силой которого являлись бойцы Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), нельзя сказать, что произошло неожиданно. Откровенно говоря, лидеры ряда группировок, входящих в состав сирийского сопротивления, еще за несколько недель до начала оного кичились подготовкой к нему. Это еще раз указывает на то, насколько безалаберно отнеслись войска Башара Асада – Сирийская арабская армия (САА) – к анонсированной угрозе.

Первоначальным направлением удара повстанцев стал второй по величине город Сирии – Алеппо. В прошлом, чтобы взять его под свой контроль, САА, но в первую очередь российские войска и ЧВК "Вагнер", а также иранские прокси, провели долгие месяцы кровопролитной операции.

Силы сопротивления установили контроль над городом на 30 ноября, а со 2 на 3 декабря был завершен процесс зачистки Алеппо. А уже 5 декабря повстанцами был взят еще один крупный город, размещенный по ключевой сирийской трассе М5 – Хама.

То, чего САА достигали годами при тотальной помощи России и Ирана, ХТШ и прочие группировки смогли достичь за неполную неделю боевых действий. А по истечении недели зона контроля сил сопротивления превышала 9 тысяч квадратных километров.

Очевидно, что воодушевленные результатами повстанцы не намерены останавливаться, и следующими их целями будут: Хомс – последний крупный город на пути к Дамаску по М5, а также преодоление горной гряды к Латакии и Тартусу.

Кроме того, сопротивление, выйдя к горной гряде и установив контроль над высотами, сможет создать серьезные проблемы российской авиации, размещенной на авиабазе Хмеймим – не только обстреливая ее на расстоянии реактивной артиллерией, но и создавая препятствия для пролетов по старым маршрутам.

По сути в Сирии мы с вами увидели то, что не так давно широко обсуждалось в Украине – обвал фронта. Те, кто забыли про Харьковскую операцию, могли увидеть на конкретном примере, что такое обвал фронта с выходом в условную тыловую зону в считаные дни. И с учетом тенденций, несмотря на некоторое замедление продвижения сил сопротивления (что и неудивительно – с учетом необходимости еще и контроля, а также зачистки занятых территорий), наступление продолжится.

На мой взгляд, в районе именно Хомса силы сопротивления притормозят, и именно там у них возникнет первая серьезная проблема с сопротивлением САА. Но этот город не станет неприступной крепостью, и некоторое время спустя наступление на Дамаск продолжится.

Отдельным вопросом в этой истории будет глубина и открытость дальнейшего участия Турции. Ведь именно она покровительствует ХТШ и многим другим группировкам, которые входят в силы сопротивления. Именно турецкие военные планировали эту наступательную операцию, готовили подразделения повстанцев, обеспечивали им снаряжение, вооружение, на первом этапе в западных районах провинции Алеппо даже огневую поддержку. Это более чем очевидно, и скрывать это бессмысленно, а потому появление турецких военных на освобожденных территориях – вопрос времени.

А теперь то, что нас тревожит больше всего, – влияние сирийской операции на ситуацию в Украине.

Сирийский фактор

Странным образом, но многие игнорируют тему происходящих в Сирии событий, либо освещает ее поверхностно. Основной довод – эта страна далеко, что нам до нее, своих проблем нет что ли? На самом деле наступление сил сопротивления в Сирии напрямую связано и с войной в Украине. И я сейчас не про шизофрению российской пропаганды о некоем "украинском следе" в Сирии.

Как только началось наступление, Башар Асад сразу же отправился на поклон к Владимиру Путину в Москву. В этом нет ничего странного, ведь именно благодаря российским войскам, введенным в Сирию в 2015 году, Асаду не только удалось удержаться в кресле, но и, топя страну в крови, вернуть под свой контроль часть территорий. Именно российские войска стали решающим фактором в сохранении власти Башара Асада, а не Хезболла или КСИР.

В свою очередь Россия на сирийской операции максимально пиарила возможности своей армии, поднимала авторитет ВС и ВКС РФ, устраивала показные ковровые бомбардировки и ракетные удары. Противостоя повстанцам, не имеющим даже банальных ПЗРК для противодействия хотя бы ударным вертолетам, Россия создала напускную репутацию для своих войск – этот миф долгие годы играл ей на пользу, пока она не начала полномасштабную войну против Украины.

И теперь Россия должна помочь Башару Асаду войсками. Но сделать этого не может, ведь для этого нужно будет оттягивать что-либо из зоны боевых действий в Украине, ослабляя тот или иной участок фронта, или же использовать резервы, которые также необходимы и которых не хватает.

Поможет Путин Асаду войсками или нет? Скорее нет, чем да, но даже это играет нам на руку, ведь Сирия – это колоссальный репутационный удар по России. Создавшая миф о непобедимой и профессиональной армии на сирийском кейсе, Россия сейчас выглядит беспомощно и униженно, неспособная помочь Башару Асаду. И эти бессилие и немощь видят все – как партнеры РФ, так и ее антагонисты. Но что самое важное, это видит и тот, кого Россия все это время пытается убедить в том, что с ней нужно не спорить, а договариваться, причем только на ее условиях. Речь о Дональде Трампе, разумеется.

Последние месяцы (и особенно предстоящие – до инаугурации Трампа) использовались и будут использоваться Россией только с одной целью: своим наступлением в Украине показать, что ресурса у РОВ достаточно, чтобы воевать годами, и наступление никогда не закончится. А раз так, то остановить российские войска можно только договорившись на условиях Москвы.

Вот только наступление РОВ идет не совсем по тому плану, который задумывался высшим военно-политическим руководством оккупантов. Да, наступление продолжается, но без существенных достижений оперативно-тактического уровня. Тактические победы, небольшие села и лесопосадки, города (даже не областные центры, а районного значения) – все это вряд ли можно назвать сокрушительным и эпичным наступлением, если анализировать без эмоций, а рационально и расчетливо. А тут еще и пощечина в Сирии.

Россия предстает в исключительно неприглядном свете. Отнюдь не так, как хотелось бы Путину ее "преподнести" западным лидерам – и сирийское наступление только еще глубже втаптывает старания Кремля в болото.

Именно поэтому происходящие события в Сирии для нас крайне важны, и, несмотря на расстояние между нашими странами, влияние друг на друга крайне велико. Ведь не будь Россия настолько ослабленной войной в Украине, то обязательно отправила бы уже несколько десятков бортов Ил-76 с помощью Башару Асаду в виде рязанских мальчиков, выпрыгивающих из движущегося авиатранспорта с воплем "За ВэДэВэ!", – и наступление сил сопротивления имело бы совершенно иной эффект. В свою очередь сирийский блицкриг тоже может сослужить Украине службу.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".