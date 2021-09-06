Силы сопротивления в Панджшере заявили, что переходят к партизанской войне

Лидеры сопротивления в Панджшере заявили, что меняют военную тактику и отныне будут вести партизанскую войну против талибов. Таким образом они ответили на заявления талибов, что сопротивление в Панджшере сломано и вся территория страны находится под полным контролем движения.

Как сообщили РИА Новости, талибы распространили информацию, что взяли в плен около 200 бойцов сопротивления включая 30 командиров, изъяв при этом оружие и боеприпасы.

Однако со своей стороны, представитель сопротивления Али Назари заявил в интервью журналистам, что "войти в Панджшер не означает победить". Он же сообщил, что сопротивление уходит в горы и переходит к партизанской войне.

Также он призвал жителей Афганистана в разных уголках страны восстать против талибов.

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Панджшер остается единственной из 34 провинций Афганистана, которые не покорились талибам. Регион окружен высокими горами до шести тысяч метров. Там проживает около 173 тысячи человек. Панджшер располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Дорог там практически нет. Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики.

После падения столицы Афганистана 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористическая группировка "Талибан" заявила, что взяла под полный контроль провинцию Панджшер, которая до последнего сопротивлялась талибам.