Сильные гарантии безопасности для Украины 'требуют' поддержки США, – генсек НАТО

Для достижения устойчивого мира в Украине и для дальнейшего сдерживания России необходимы соответствующие гарантии безопасности. Такие гарантии, очевидно, будут предоставлять страны Европы, но они также будут нуждаться в поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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Об этом в словацком Университете Коменского сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте. Генсек НАТО прочел в заведении 10-минутную лекцию для военных, после чего отвечал на вопросы. В частности, так господин Рютте ответил на вопрос о войне в Украине.

По его словам, среди лидеров стран НАТО есть согласие с тем, что надежные гарантии безопасности Украине нужны именно от Европы. Эти вопросы более конкретно уже обсуждают Великобритания, Франция, Нидерланды и Дания.

Напомним, что на этой неделе прошли две "срочные встречи" европейских лидеров в Париже. Как пояснил глава НАТО, встречи как раз имели целью координирование позиций стран по европейской поддержке мирного соглашения в Украине. То есть, размещение в Украине военных указанных стран.

"Любое мирное соглашение (по Украине) должно иметь твердые гарантии безопасности. Однако если сильные гарантии безопасности предоставляются европейскими странами, они также нуждаются в определенной поддержке со стороны Соединенных Штатов", – сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что такая поддержка не обязательно нуждается в отправке именно американских войск в Украину.

Любая поддержка гарантий безопасности со стороны США не только обеспечит сдерживание России, но позволит получить "определенные возможности", добавил Рютте.

По этому поводу он сказал, что надеется на президента США Дональда Трампа, поскольку последний "хочет положить конец войне" РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ранее президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с господином Рютте как раз по теме гарантий безопасности. Украинский лидер подчеркнул, что в этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, а также США.

Сразу после вышеупомянутой "экстренной встречи" в Париже Рютте заявлял, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретных решений он еще не озвучил.

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