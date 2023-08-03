Китай "допиливает" новую ядерную стратегию – впервые за последние десятилетия. Задача очевидна: обогнать США на очередном витке противостояния. Самое интересное, что китайский лидер больше верит в технологии, чем в своих соратников.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Сі розпорядився посилити "контроль компартії за армією". В результаті зникли багато військових, в тому числі генерали, які командували ракетними військами країни.

Генерал Лі Ючао та його заступник генерал Лю Гуанбінь пропали "з радарів" кілька місяців тому – на тлі партійної кампанії по боротьбі з корупцією. Доля їх невідома. Наступників призначено лише декілька днів тому.

Лі Ючао та інші посадовці в погонах нібито використовували своє становище для укладення угод з оборонною промисловістю. Західні розвідки твердять, що китайська армія – благодатний полігон для хабарництва: від продажу військових номерних знаків, що дозволяє безкоштовно користуватися платними дорогами, до укладення корупційних контрактів з бізнесом, здачі в оренду військово майна і т.д. В результаті ракети через неякісне обслуговування не літають, мости – криві, а злітно-посадкові смуги – небезпечні, що ставить компартію перед викликом обороноздатності.

Не виключено, що "великий Сі" був обурений не лише корупцією, а й незадоволений темпами розвитку нових технологій. Адже задачі поставлені не "дитячі": КНР планує збільшити потенціал ядерних арсеналів утричі (довівши число ядерних боєголовок до 1000): у перспективі 5 – 10 років Піднебесна планує перетворитися на ядерного лідера світу. Безпорадність у вищому керівництві Сі карає сталінськими методами, а на місце приходять "професіонали" з ЦК компартії Китаю.

Паранормальні явища відбуваються не лише у війську, але й урядових кабінетах та в бізнесі.

Головного ідеолога російсько-китайського зближення Ле Юйчена позбавили всіх постів та регалій: почергово він був заступником глави МЗС Китаю, по тому заступник голови держуправління радіо та телебачення, головного пропагандистського ресурсу. Його теж розшукують. Офіційний Пекін твердить, що Юйчен не зміг передбачити вторгнення російської армії в Україну. Насправді йому не вдалося спрогнозувати глибину поразки.

На початку літа з урядових горизонтів зник міністр закордонних справ Цинь Ган. Через місяць на його посаду повернуся "попередник" Ван І, залишивши посаду у ЦК компартії.

Сі закручує гайки не лише в державному управлінні, але і в економіці. У лютому пропав великий бізнес-посередник у галузі високих технологій мільярдер Бао Фань. Його компанія вважається однією з головних у технологічному секторові країни. Спочатку він зник безвісти, а за кілька днів його компанія заявила, що він "допомагає розслідуванню, яке проводиться відповідними органами КНР". Подібна доля спіткала власника Alibaba Group Джека Ма, і голову фінансово-промислового конгломерату Fosun International Го Гуанчана та інших.

Китайський сталінізм – це відносно нове явище в Піднебесній і може проявитися для країни зовсім несподівано. З одного боку, розстріли та довічні терміни змусять чиновників та бізнесменів акуратніше занурюватися в корупційні тенета, з іншого боку, тотальний контроль комуністів над усіма секторами економіки неодмінно призведе до стагнації та технологічного відставання від Заходу. Може повторитися той самий хрущовський феномен, коли СРСР доганяв і переганяв Америку, але в результаті збанкрутував.

Підписуйтеся на "Орестократію"