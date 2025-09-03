6 Интернационал и железный занавес

Что ж Си, Моди и путин продемонстрировали де-факто создание очередного Интернационала для противостояния "коллективному Западу". Тому же "Западу", куда они продают большинство всего, что производят. И тому же "Западу", откуда они бессовестно копируют все инновации и технологии.

Далее текст на языке оригинала.

Насправді, це все вже було. В головній ролі виступав Радянський союз, який мабуть ніколи б не розвалився, якщо б мав такий доступ до західних ринків і технологій. Тому і відповідь на це все та ж сама, що й колись – залізна завіса і холодна війна. Захід має терміново почати опускати завісу, і тарифи Трампа є всього лише малим першим кроком в цьому питанні. Потрібно перекривати доступи, повертати робочі місця, формувати нові коаліції і ставити кожну країну перед вибором – з ким вона. Мова в першу чергу, про "найбільшу демократію в світі" – Індію.

Я часто чую, що ніхто не зможе замінити Китай. Я згідний, але за 3-5 років правильних інвестицій в Латинську Америку – цілком можна. Але якщо зараз не почати його замінювати – то незабаром це дійсно стане неможливим.

Що це значить для нас? Опускання залізної завіси означає для нас Корейський сценарій, тобто перехід гарячої фази в холодну. Однак це неможливо без остаточного поділу світу на блоки. А Захід, судячи з усього, зовсім до цього не готовий. Тому поки війна буде тривати.

Але залізна завіса – не минуча.