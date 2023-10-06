Швеция предоставит Украине пакет военной помощи на $200 млн: названо условие передачи истребителей

Швеция объявила о новом пакете военной помощи украинской армии на сумму 2,2 миллиарда крон ($200 миллионов). Речь идет преимущественно о боеприпасах и запчастях к уже подаренным системам.

Намерения шведского правительства в пятницу, 6 октября, озвучил министр обороны страны Пал Джонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам чиновника, Копенгаген пока только анализирует возможность отправки Украине истребителей, в частности Jas Gripen.

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