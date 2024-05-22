'Швеции нужно время, чтобы нарастить оборонные мощности и помочь Украине': министр обороны назвал сроки

После вступления Швеции в НАТО в оборонной сфере этой страны есть три приоритетных задачи. Это обеспечение победы Украины в войне с Россией, интеграция армии Швеции в армии НАТО и соответствующее расширение шведских Вооруженных сил. Но на это стране надо не менее двух лет.

Так считает министр обороны Швеции Пол Йонсон. В интервью Bloomberg среди оборонных приоритетов он поставил победу Украины на первое место. Но чиновник уточнил, что только через два года его страна достигнет желаемой мощности для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления шведской армии.

"Россия стала на ноги быстрее евроатлантического сообщества. Я ожидаю, что Швеция догонит, но я думаю, что понадобится год или два, пока мы не увидим полного эффекта (от вступления в Альянс)", - отметил министр обороны Швеции.

По его словам, правительство Швеции планирует утроить производство артиллерийских боеприпасов в течение следующих нескольких лет, что "продемонстрирует эффект уже в 2025 и 2026 годах". Имеются в виду снаряды калибра 155 мм, "в которых так нуждаются украинцы".

"Сейчас мы в условиях войны на истощение, которая на самом деле является войной складов. Именно поэтому мы наращиваем и обеспечиваем быстрый рост производства оружия", – сказал Йонсон.

В этом ключе обеспечение Украины является "первой и безотлагательной задачей", а в персепктиве Швеция планирует "проектировать и строить истребители, подлодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты".

Швеция присоединилась к инициативе Германии по предоставлению Киеву дополнительных систем ПВО Patriot. Но отдача одной из четырех батарей Швеции проделала "значительную брешь в ее собственной защите", сказал Йонсон. Однако, по его словам, есть вещи, которые Швеция "может производить быстрее и с меньшим влиянием на собственные возможности, чем система Patriot". Какие именно, он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Швеции планирует предоставить Украине военную помощь в размере $7 млрд на период 2024-2026 годов. Так, в течение следующих трех лет Швеция будет выдавать Украине по 2,3 млрд долларов ежегодно.

Ранее Йонсон заявлял, что Швеция не планирует отправлять своих военных в Украину. Но рассмотрение таких вариантов не исключается, если они будут предложены новыми союзниками скандинавской страны по НАТО.

Вчера, 21 мая, Украина и Швеция начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и продолжая его недавний телефонный разговор с премьером Швеции.

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