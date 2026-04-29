Начну с того, что, как сообщает Reuters, в НАТО рассматривают возможность отказаться от ежегодных саммитов и проводить их реже, а основная причина – желание избежать излишней напряжённости с Трампом, то есть сложных политических ситуаций, которые могут возникать во время крупных встреч с участием США.

"НАТО продовжить проводити регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами союзники продовжуватимуть консультуватися, планувати й приймати рішення щодо нашої спільної безпеки", – зазначив представник НАТО.

Втім, остаточного рішення наразі не ухвалено: це має зробити лише Рютте.

І, хоча деякі дипломати підкреслюють, що обговорення реформи самітів пов'язане не тільки зі Сполученими Штатами, а й із загальним бажанням оптимізувати формат роботи альянсу, всім, як то кажуть, все зрозуміло.

Тож європейські країни досить відверто дистанціюються від "директорки НАТО" Америки.

І справа тут зовсім не тільки в тому (хоча й у цьому теж), що Трамп досить регулярно висловлює різку критику на адресу членів альянсу, дорікаючи за те, що вони не надають потрібної підтримки військовим операціям США проти Ірану.

Проблема ширше.

Замість допомоги Європі Штати зараз, навпаки, ЗНОВУ жадають допомоги від неї – як це було й тоді, коли інший республіканець Буш молодший рівно 23 роки тому вирішував американські економічні проблеми поблизу – в Іраку.

Купляти ж у Трампа зброю для допомоги Україні Європа може й без НАТО, бо стаття 5 тут не потрібна.

Важливим фактором тут є, вважаю, й Гренландія. Саме загроза американського військового втручання на величезний датський острів робить Трампа для НАТО вельми токсичним.

Про все це у далекому 1949-му, коли в Вашингтоні створювали майбутнього "паперового тигра", не домовлялися.

Той самий Іран і - хто б міг уявити! - Північна Корея допомагають Росії неспівставно суттєвіше, ніж США за часів Трампа допомагають (тільки торгівлею!) Європі допомагати Україні.

"Загрозу" з боку НАТО - внаслідок, перш за все, безумовно, саме американської участі в ньому - країна-агресорка неодноразово називала серед причин "захисту" себе від України, користі ж від цієї формальної участі Головної країни світу в НАТО його європейські члени зараз практично не відчувають.

77 років тому мали на увазі не провокувати війни (чи то на Близькому Сході, чи то в центрі Європи), а запобігати їм…