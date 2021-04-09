Шпионаж болгарских разведчиков в пользу РФ: всплыли записи разговоров с кураторами

От служащих военной разведки Болгарии, которых заподозрили в шпионаже в пользу России и задержали, требовали добыть материалы, которые касались России, Украины, Беларуси и других стран.

Об этом говорится в расшифровках разговоров вероятных кураторов и их подопечных, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL. Также речь идет о секретных материалах относительно стран Ближнего Востока, Ирака, Сирии, Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Какие материалы нужны – обстановка в Болгарии, материалы, касающиеся РФ, Украины , Ирака, что-то актуальное. Нагорный Карабах – очень важен. Материалы по Сирии за 4 месяца, если не сможешь взять, сделай фото. Также Украина и Беларусь, и те 8% полиции, ставшие основой протеста. И снимай любую секретную информацию, чтобы было видно, что у тебя есть доступ к секретным документам", – говорит на записи предполагаемый куратор.

Также на запись попал разговор, который касается оплаты за вероятный шпионаж.

"Сейчас не могу сказать, сколько будут платить, зависит от материала. Но в принципе будет, давай по-честному, в валюте. Как предпочитаешь, в валюте или в болгарских левах? Скажи, где будешь хранить деньги? Все-таки если тебе дадут 2000 левов ежемесячно или 3000 левов, это приличная сумма", – сказано в расшифровках.

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