Шольц: Путин не угрожал Германии, но я дал ему понять, что РФ ответственна за войну

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, в отличие от своего бывшего британского коллеги Бориса Джонсона, угроз в адрес своей страны от президента РФ Владимира Путина не слышал. Однако это не помешало четко объяснить Кремлю, что только он ответственен за войну, развязанную в Украине.

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Об этом политик сказал в интервью изданию BILD. Он вспомнил, что накануне полномасштабного вторжения вел телефонный разговор с Путиным, и предупредил его, что Германия будет оказывать полную поддержку украинцам: финансово, гуманитарно, а также оружием.

Берлин в полной мере оправдал эти обещания, как следствие, в Украину будут отправлены современные танки Leopard 2. Естественно, это вызвало негативную реакцию у Москвы, которая увидела в этом очередную угрозу для российской территории.

"Слова Путина на этот счет являются частью серии заумных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать нападение на Украину. Ничто не может оправдать эту беспощадную войну. Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая ее с нашими союзниками, прежде всего с Соединенными Штатами", – подчеркнул Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". ФРГ приложит все усилия для того, чтобы избежать эскалации, которая приведет к войне между Россией и НАТО.

Свои слова немецкий канцлер подтверждает категорическим отказом поставлять нашей стране истребители, которые остро необходимы для контрнаступления.

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