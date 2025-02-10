Шольц и Мерц провели дебаты: вспомнили о терроре России и призвали прекратить войну

В Германии состоялись дебаты между основными претендентами на должность следующего канцлера – действующим главой правительства от Социал-демократической партии Олафом Шольцом и лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Оба политика вспомнили о полномасштабном российском вторжении и выразили убеждение, что ФРГ должна продолжать военную помощь Украине.

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Теледебаты между Шольцом и Мерцом прошли в воскресенье, 9 февраля, передает Укринформ. Как известно, досрочные парламентские выборы в стране пройдут 23 февраля.

"Было бы хорошо, если бы эта война наконец-то закончилась. Сотни тысяч человек погибли из-за разрушений, причиненных Россией в Украине, убийствами, вызванными ракетами, из-за всего, что там происходит каждый день", – заявил Шольц.

Он подчеркнул, что война должна завершиться как можно скорее, а Германия продолжит помогать Киеву. В то же время он выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. По убеждению политика, это может "привести к войне между Россией и НАТО".

Что касается членства Украины в НАТО как гарантии безопасности, Шольц отметил, что "американское правительство это отвергает", и он лично не видит такого варианта в нынешней ситуации.

"Мы должны помочь Украине иметь сильную армию. Потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем", – сказал лидер социал-демократов.

Мерц со своей стороны заявил, что война в Украине могла бы закончиться быстрее, если партнеры помогали Киеву "смело и меньше колеблясь". Он считает, что в вопросе завершения войны в Украине нужно дождаться решения от новой администрации США, однако никакие решения не должны приниматься через главу Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что "было бы хорошо, если бы у европейцев было общее мнение, а в идеале, даже совместная стратегия вместе с Америкой".

Мерц, как и Шольц, отметил, что членство Украины в НАТО пока не возможно из-за войны, и подчеркнул необходимость оказания военной помощи. По поводу Taurus политик заявил, что "всегда говорил – поставки этих крылатых ракет должны быть скоординированы в рамках Евросоюза".

"В течение следующих нескольких лет нам придется подготовиться к тому, что РФ будет продолжать агрессивные военные действия против Запада и Европы", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шольц заявил, что на сегодняшний день разговоры о размещении миротворческой миссии в Украине "неуместны и преждевременны". По его словам, сначала необходимо добиться окончания конфликта и настоящих переговоров, а не мира под диктовку.

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