Шольц до сих пор смотрит ламповый телевизор и 40 лет пользуется одним портфелем: в Bild раскрыли 'секреты' канцлера

Федеральный канцлер Германии 66-летний Олаф Шольц признался, что у него есть несколько старомодных привычек. В частности, политик по-прежнему смотрит ламповый телевизор, а также носит документы в портфеле, которому уже 40 лет.

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Об этом пишет издание Bild. Тема возникла на днях на предвыборном митинге СДПГ в Дрездене при обсуждении перехода на электроавтомобили.

Профсоюзный деятель из Volkswagen Zwickau выразил обеспокоенность постепенным отказом правительства от субсидий на электромобили и призвал ввести "тормоз цен", поскольку все это чревато сокращением рабочих мест. Шольц высказал мнение, что такие машины мало покупают не только из-за политики правительства.

Политик объяснил, что правительство только недавно обязало заправочные станции строить станции быстрой зарядки. А потом признался, что у него дома старый ламповый телевизор, который до сих пор прекрасно работает.

Он объяснил, что каждый раз, когда смотрит на брошюру в магазине, где продают новейшие телевизоры, думает о себе, что через год эти модели все равно устареют – и не покупает их. Также, считает Шольц, и с автомобилями. С ними происходит много изменений, и вскоре сегодняшние модели устареют. Но политик убежден, что это не должно отпугивать людей.

"Итак, канцлер продвигает электромобили, используя аргумент, который он не использует для своего лампового телевизора. Купит ли он теперь еще и смарт-телевизор?" – задалось вопросом немецкое медиа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Так же тяжело, как смена старых вещей, Шольцу даются важные решения в международной политике, требующие новых и нестандартных идей. Он осторожно отнесся к призыву президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Шольц отверг это предложение, подчеркнув, что такие шаги не рассматриваются.

– Также экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Германия слишком сомневается в вопросе вооруженной поддержки Украины. По его словам, немецкое правительство медленно принимало решение, когда речь шла о важных решениях по поставкам оружия.

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