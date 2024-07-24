В последнее время в СМИ активно обсуждаются случаи частого пересечения беларуской границы иранскими беспилотниками, используемыми вооруженными силами РФ, Shahed-136. Данные происшествия вызывают растущее беспокойство как у населения так и у правительства, судя по моментально отдающимся приказам о поднятии в воздух и Ми-24 и даже истребителя Су-30СМ. За последние две недели зафиксировано уже четыре подобных инцидента, что стало предметом обостренного внимания как в Беларуси, так и за её пределами.

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Один из аспектов, объясняющий использование такого маршрута, кроется в стратегической выгоде: перелет через территорию Беларуси существенно сокращает расстояние и увеличивает продолжительность работы дронов без риска быть атакованными украинской ПВО, что является как экономически так и тактически обоснованным решением с технической точки зрения, но стоит учитывать и моменты политических манипуляций.

Несомненно подобная систематичность в нарушениях белорусского воздушного пространства вызывает вопросы о возможных политических мотивах за этими маневрами. В свете напряжённой геополитической обстановки в регионе, включая нестабильные взаимоотношения Путина и Лукашенко, напрашивается вывод, указывающий на прямые угрозы правительству Республики за те или иные действия в ведении политики. Исходя из этого существует гипотеза о том, что частые инциденты могут быть попыткой России демонстрировать своё влияние на территории Беларуси. В контексте укрепления отношений Лукашенко с Западом, это может быть интерпретировано как попытка дать понять, что Россия не одобряет эти шаги и может использовать различные способы воздействия.

Самопровозглашенный президент Беларуси давно пытается усидеть на двух стульях, стараясь поддерживать братские отношения с Россией и налаживать диалог с Западом. Таким образом после манёвров с беспилотниками, Лукашенко анонсировал новость о том, что с 19 июля Беларусь вводит безвизовый вьезд для граждан 35 стран Европы, несмотря на то, что решение было односторонним. МИД страны аргументировал это решение тем, что Республика "привержена принципам открытости,миролюбия и добрососедства".

Из этого следует вывод, что Беларусь меняет политический вектор и понимает грозящую ей опасность со стороны России. Не станет удивлением и то, если Лукашенко попросит политического убежища у Польши или Венгрии в случае обострения отношений с Российской Федерацией.