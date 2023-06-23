"Шабаш под триколором": за сторонников Кремля взялись западные спецслужбы – что грозит россиянам

В нескольких странах Европы спецслужбы установили наблюдение за поддерживающими преступную войну против Украины выходцами из России. Открыто об этом уже сообщили в Германии, а о необходимости "пристального внимания" к россиянам заявил и президент Чехии, что вызвало истерику у Скабеевой, Соловьева и прочих пропагандистов страны-агрессора. Но как бы они не пытались представить такие шаги как "охоту на ведьм", правда в том, что для адептов путинского режима уже не только в РФ, но и в Европе настали не лучшие времена.

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Весь мир против

То, что Украина даст жесткий отпор оккупационным войскам, а полномасштабная война затянется надолго, Кремль точно не допускал. Как и того, что весь цивилизованный мир объединится ради помощи нашей стране. Теперь же на росТВ шокированные таким поворотом пропагандисты винят в происходящем кого угодно, но только не своего президента – отдавшего чудовищный, преступный приказ.

Еще не так давно мечтавшие "взять Киев за три дня" российские пропагандисты пытаются "держать марку", но все чаще срываются на истерику. Не стал исключением и Армен Гаспарян, который в эфире "Соловьев live" плакался, что "многонациональный народ страны, русский народ, расчеловечивают на таком уровне, что впору выбросить все исследования по пропаганде Третьего рейха – это все уже неактуально".

"Единственное, в чем нас еще не обвинили за 16 месяцев СВО, в расовой неполноценности, что мы не генетический мусор. Все остальное прозвучало", – заявил Гаспарян.

Перекручивание фактов, ложь и чудовищные манипуляции стали обычным делом для российских пропагандистов – и это видит весь мир. Путинский режим цепко держит их на крючке, но они и сами понимают, насколько далеко зашли. Вот только обратного пути нет – все ходы записаны.

И если на территории России пособники военных преступлений против Украины могут говорить, что угодно, то за границей вынуждены вести себя благоразумнее. Правда, не все.

Находка для разведки

Сторонники войны против Украины действительно есть и среди тех россиян, кто давно живет и работает в Европе. Казалось бы, живи, например, во Франции, Германии, Швейцарии, наслаждайся свободой передвижения, доступом к хорошему образованию и работе, отсутствием санкций – что тебе еще нужно? Но и там россияне пытаются насаждать свои "ценности", которые не может принять цивилизованный мир.

"Часть эмигрантов или же временно проживающих в странах Европы граждан РФ ходят на пророссийские митинги, устраивают антиукраинские акции и стычки с беженцами из охваченной войной нашей страны. Казалось бы – парадокс, но эти россияне не выходят из зоны влияния родной им пропаганды даже несмотря на то, что давно живут далеко", – говорит собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

По его словам, в основном это не молодежь, а люди среднего и пожилого возраста, в силу разных причин проживающие не в РФ. Другая часть антиукраински настроенных россиян выехала из своей страны уже после начала полномасштабного вторжения – причем в первую очередь из-за страха оказаться в изоляции или же подпасть под мобилизацию и умереть на войне.

"При этом они поддерживают все решения Путина и считают нашу страну чуть ли не личным врагом. Некоторые из них самостоятельно нашли единомышленников для участия в антиукраинских акциях, других к этому грамотно подвели", – говорит офицер.

По его словам, российские спецслужбы плотно мониторят диаспоры в рассчете завербовать агентурой. Зачастую внедряют туда своих сотрудников, которые какое-то время действуют в той или иной стране под прикрытием.

"Ставят разные задачи. Например, устроить митинги против поддержки Украины. Правда, в 2022 году их было больше, чем в этом – сейчас в странах ЕС уже хорошо понимают опасность пророссийских движений", – говорит разведчик.

Всего пара ярких примеров. Активным участником пророссийского митинга в Кельне был Макс Шлунд (в прошлом – Ростислав Теслюк) – бывший офицер военно-воздушных сил РФ. Он сменил имя после переезда в Германию в 2012 году. По данным Reuters, правительственное агентство "Россотрудничество", которое в ЕС обвиняют в управлении сетью "агентов влияния", оплатило Шлунду билет на самолет в Москву на конференцию российского диктатора Владимир Путина.

Еще один участник "шабаша под триколором" был российско-германский бизнесмен Олег Еременко. Выяснилось, что он хорошо знаком с бывшим "министром обороны ДНР", отставным полковником ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым), а также связан с российской военной разведкой (ГРУ).

Угроза нацбезопасности

Ситуация стала настолько серьезной, что даже в Германии, не так давно считавшейся довольно лояльной к России, признали пропаганду страны-агрессора одной из угроз национальной безопасности и установили наблюдение за теми, кто ее поддерживает. Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил глава BfV (Федеральное ведомство по охране Конституции) Томас Хальденванг.

Он отметил, что российская пропаганда ведет к росту экстремизма в ФРГ в свете войны в Украине. "Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, которые оправдывают войну, противоречащую международному праву", — подчеркнул Хальденванг.

Глава ведомства заявил, что русская диаспора в целом устойчива к пропаганде из РФ. "Но мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее", – заключил он.

Ранее о то, что западные спецслужбы сейчас должны пристальнее наблюдать за россиянами, заявил и президент Чехии Петр Павел. "Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну", – объяснил он. А учитывая их поддержку путинского режима и, соответственно, его преступных решений – это серьезная угроза.

Собеседник OBOZREVATEL в разведке говорит, что за действия против нацбезопасности той или иной страны россияне легко могут оказаться за решеткой. Но есть и те, кто ведет свою деструктивную деятельность вроде как в правовом поле, но это в перспективе грозит опасными последствиями.

"Эти россияне лишатся вида на постоянное или временное жительство. Соответственно, будут высланы домой. Чего они, мягко говоря, не хотят", – говорит офицер.

По пути сокращения хлынувшего из РФ потока россиян пошли многие страны. Некоторые уже законодательно ужесточили условия пребывания выходцев из РФ, другие сейчас работают над этим вопросом. Ясно одно: для сторонников путинского режима настали не лучшие времена.