Дело не в том, что война в Израиле "отвлекает внимание от российской вооруженной агрессии в Украине".

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Справа в тому, щоб лідери цивілізованого світу нарешті швидко – дуже швидко – зрозуміли, що це пов'язані події. Що вже сформовано глобальну "вісь зла", а події 2022-2023 років - можуть бути першими актами нової світової трагедії. Якщо негайно та терміново не переглянути підходи до світової безпеки. Поки їм не хочеться це розуміти, бо це інша відповідальність. Історична. Рівня часів Черчілля та Рузвельта.

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Але західній цивілізації доведеться зрозуміти, що затишні та комфортні для Північної Америки та Західної Європи десятиліття скінчилися.

Вже вчора потрібен новий рівень та швидкість взаємодії, рішень, дій, сміливості та сили волі нарешті. І ще треба розуміти, що "глобальний світ, глобальна економіка" не зможе вийти з цих випробовувань без глобальної кризи... Бо переваги глобального світу дуже швидко беруть на озброєння саме ті, хто хоче знищити західну цивілізацію...