В 2019 году, когда “Газпром” 30 октября получил от Датского энергетического агентства разрешение на прокладку "Северного потока – 2" в пределах своей исключительной экономической зоны, глава российской монополии Алексей Миллер заявил, что проект будет завершён в декабре того же года.

Тогда, я поспешил разочаровать российских ура-патриотов, отметив, что одно дело желание, а совсем другое – суровая реальность, которая многим придётся не по вкусу. Ведь привкус фиаско российской трубы это не только неоспоримые и всеобъемлющие санкции США.

Так, собственно и получилось. К концу 2019 прокладку “Северного потока - 2” не завершили, в связи с угрозой введения, невероятно, но санкций США. Кто бы мог подумать, не так ли? Однако в конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин заверил, что у России есть трубоукладчик, который позволит завершить строительство газопровода "Северный поток-2", в чём его поддержали российские эксперты, распространившие нарратив о том, что к лету 2020 “Северный поток-2” будет достроен.

Этот нарратив поддерживал и координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, заявивший более образно, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года, несмотря на санкции США.

Однако строительство всё никак не начиналось и не начиналось. В конце концов, в ноябре 2020 оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщил, что работы по укладке трубопровода будут завершены в декабре этого же года.

Но, как мы видим, за окном апрель 2021, трубопровод до сих пор не достроен, а российская пропаганда, с 2019 года водящая за нос население России, из карманов которого выделяются средства на строительство этой трубы, начинает заметно истерить. Ведь согласитесь, лгать о завершении проекта, обошедшегося бюджету РФ в более чем $40 млрд, которые могут оказаться невозвратными убытками, бесконечно долго невозможно.

Кроме того, важным фактором неспособности России достроить “Северный поток-2” является то, что она не владеет нужными технологиями и даже не имеет юридических оснований, например в области страхования судов, дабы осуществлять подобного рода работы.

То есть, фактически, санкции США ограничили Россию в получении подобного рода услуг. В свою очередь сама Россия не может компенсировать своими возможностями недостающие ей технологии.

Например, судна "Академик Черский" и "Фортуна" требовали серьёзной модернизации, для участия в прокладке трубопровода. В первую очередь, модернизации, осуществляемой иностранными компаниями.

Судно Катунь и вовсе представляет собой посудину, давно исчерпавшую свои возможности, с явными внешними повреждениями корпуса, и элементов управления. Аналогично и судно Умка, давно не соответствующее максимальным скоростям и нагрузкам.

Помимо этого, лоббизм российского трубопровода в Европу теряет свой потенциал, от года к году, всё больше и больше. А буквально вчера, 1 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV заявил, что у Берлина и Парижа кардинально разные взгляды на "Северный поток - 2", что говорит об абстрагировании Елисейского дворца в этом вопросе от нынешнего, временного Бундестага.

Понимая это, россияне намеренно включили форменную истерику, а именно, стали распространять панические нарративы о том, что “коварное” НАТО препятствует строительству благодатной трубы и чуть ли не топит их, мягко говоря, судна. Именно этим Москва пытается, в первую очередь от своих внутренних потребителей информационного фаст-уда, которых она второй год кормит сказками про “Северный поток-2”, скрыть факт своей технической и технологической беспомощности завершить данный проект. Не говоря уже об юридических и политических обстоятельствах.

Битва за “Северный поток-2”, поглощающая колоссальные ресурсы, в первую очередь, российских же налогоплательщиков, продолжается. Результат её вполне предсказуем, но, не смотря на этот заведомо известный фатализм, ожесточённость и накал сражения не будут снижаться ни на градус. Когда не возможно достигнуть результата, для Москвы всегда достаточен эффект шоу, отвлекающий внимание от её позорного провала.