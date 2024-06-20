Арктическая антироссийская коалиция: США взяли под защиту Скандинавию соглашением об обороне и окружили Россию. Как это поможет Украине

Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому страна предоставит американской стороне доступ к 17 военным объектам.

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Как отмечают в министерстве обороны Швеции, соглашение создает лучшие условия для предоставления Соединенными Штатами поддержки стране в случае кризиса или войны, что также полезно для стабильности во всей Северной Европе. Такой шаг придает большей защищенности скандинавам от безумного российского диктатора, к тому же оборонный договор между странами будет применяться "беспрепятственно", несмотря на членство Швеции в НАТО.

В последнее время США подписали аналогичные соглашения о сотрудничестве в области обороны, направленные на разрешение разместить американские войска в странах Северной Европы – Финляндии и Дании. До этого Штаты внесли поправки в соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией. Все эти страны уже в НАТО, но когда рядом с тобой Россия, помощи слишком много не бывает. Поэтому такой шаг, с одной стороны, придает большую защищенность скандинавам от возможного российского нападения, а с другой, американцы приступили к активному созданию коалиции для борьбы за ресурсы Арктики против той же России.

Что означает оборонный договор между США и странами Скандинавии и возможен ли такой вариант для Украины – в материале OBOZ.UA.

Север Европы под американским зонтиком

Оборонный пакт между США и Швецией установит "условия, позволяющие американским силам действовать в стране", особенно "правового статуса американского военного персонала, доступа к районам дислокации" и "предварительного размещения военной техники". То есть после ратификации этого соглашения шведским парламентом американские солдаты и военная техника будут размещены в этой стране на законных основаниях.

Американская армия получает беспрепятственный доступ к 17 разным шведским военным базам. Соглашение также дает США право разворачивать военный персонал, проводить учения и делать остановки для дозаправки как самолетами, так и кораблями.

Схожие соглашения со Штатами имеют Финляндия, Дания и Норвегия. Швеция дает США право хранить оружие и боеприпасы на своих базах. Для США это соглашение открывает доступ к важным стратегическим местам вблизи стран Балтии и Северного полушария.

Реальная защита

Это соглашение делает Швецию более безопасным, говорит Патрик Кронквист, политический редактор Expressen. Он называет его жизненно необходимым для его страны. По словам Кронквиста, Швеция никогда не могла полноценно защитить себя собственными силами, а американские солдаты на ее территории теперь могут действовать как сдерживающий фактор, чтобы защитить страну и население от российской угрозы. И действительно так. Теперь, если вы атакуете Швецию, вы также атакуете США. Если случится хуже всего и Швеция втянется в войну, она получит качественную помощь гораздо быстрее. Учитывая такого соседа, как путинская Россия, это очень важный шаг.

США создали арктическую противороссийскую коалицию

Соглашения о сотрудничестве в области обороны стран Скандинавии с Соединенными Штатами, последней из которых стала Швеция, предоставляют военным США широкий доступ к территориям на севере Европы и к границе с Россией. Соглашение создает лучшие условия для предоставления Соединенными Штатами поддержки этим странам в случае кризиса или войны.

То есть теперь американская армия получает беспрепятственный доступ к многочисленным военным базам на Севере Европы (многие расположены непосредственно на российской границе), где она и будет разворачивать военный персонал, проводить учения, хранить оружие и боеприпасы.

Активность американцев по созданию определенной северной коалиции логична, учитывая, что в настоящее время приарктическими государствами считаются РФ, Канада, США, Норвегия и Дания, а на этот статус претендуют также Исландия, Швеция и Финляндия, хотя они не имеют с Арктикой океанических границ. Для США это соглашение открывает важные стратегические места в Северном полушарии и вблизи российской границы. Со своей стороны скандинавы получают американский зонтик безопасности и создают арктический союз против Кремля.

Россия вынуждена реагировать

Украина уже имеет выгоду от полноценного появления американцев в Северной Европе и вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Российская Федерация вынуждена усилить свою западную границу путем создания двух новых военных округов и увеличения численности вооруженных сил. Что означает растяжение человеческих и технических ресурсов, с которыми у России и так есть проблемы. А реагировать все равно нужно. Идет создание двух новых военных округов – Московского и Ленинградского, а также армейского корпуса в Карелии.

Создание Московского и Ленинградского военных округов, вероятно, имеет целью сбалансировать российские военные позиции вдоль границы с НАТО, которая стала гораздо больше. Так, Ленинградский военный округ будет непосредственно отвечать за территорию, граничащую с Финляндией, Швецией и Арктикой.

Украину интересует только полноправное членство в НАТО

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Швецией и США напрямую связано с членством Швеции в Североатлантическом альянсе. Надо отталкиваться от этого факта. И поскольку главным гарантом безопасности в рамках Альянса являются Штаты, благодаря имеющим ядерный зонтик возникает потребность в конкретизации обязательств с одной стороны Швеции как члена НАТО, а с другой – Соединенных Штатов как главного провайдера безопасности в рамках Альянса", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, формально это международное соглашение не связано с НАТО, ведь двустороннее, но, по сути, оно вытекает из того факта, что Швеция присоединилась к Альянсу и нужно решить вопрос военно-технической логистики: расположение американских баз, возможного расположение ядерного оружия.

Относительно того интересно было бы такое безопасное соглашение для Украины, Александр Мережко считает, что как промежуточный вариант, пока мы ждем членства в НАТО, это может быть, но все же Украину интересует членство в Альянсе.

"Это интересный договор, но Украина нуждается в полноправном членстве в НАТО. Это наша главная цель, и мы не можем позволить себе отвлекаться на другие варианты. Ранее высказывались идеи рассмотреть договор по типу Израиля. Мы это обсуждали в Верховной раде, кстати. Была такая идея – обратиться от имени парламента Украины в США, чтобы получить такой статус. Но это было отвергнуто, ведь мы дезориентируем наших партнеров. Они тогда не понимают, чего мы хотим. Поэтому нам нужно последовательно отстаивать единую позицию – надежной гарантией нашей безопасности является членство в НАТО.

Если рассматривать шведский вариант как усиление нашей безопасности до вступления в НАТО – это интересно. Ведь на законных основаниях разрешает пребывание в стране американских войск и техники. Такие шаги говорят о значительно большем уровне партнерства и гарантиях безопасности. Это также продемонстрировало уровень наших отношений. Также это был бы весомый шаг на пути вступления в НАТО, ведь государство-лидер организации показывает свои приоритеты. Но если это предложение вместо членства НАТО, то это нас не устраивает", – отмечает Александр Мережко.