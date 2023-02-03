Серьезная стратегическая ошибка: Дуда раскритиковал зависимость Венгрии от российских энергоресурсов
Анджей Дуда критически высказался относительно решения правительства Венгрии и дальше зависеть от российского энергосырья. Президент Польши также высказал сожаление о том, что Будапешт препятствует уменьшению влияния РФ.
Об этом сообщило издание Delfi. Дуда видит в поступке венгерского правительства одну из причин нынешней позиции Будапешта относительно российско-украинской войны.
"Это серьезная стратегическая ошибка", – прокомментировал он.
Дуда добавил, что такая внешняя политика Венгрии относительно российской агрессии связана конкретно с зависимостью от энергетических ресурсов РФ.
"Есть и другие факты, которые я не понимаю, а иногда не могу принять", – подытожил Анджей Дуда.
Как сообщал OBOZREVATEL Венгрия выступила против усиления санкций в отношении России, в частности против принятия 10-го пакета ограничений. Эту позицию аргументируют тем, что уже принятые ограничения якобы обрекают Европу на безысходность.
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