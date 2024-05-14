Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но против антироссийских санкций, – Вучевич

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. Однако, как он подчеркнул, Сербия воздержится от принятия санкций против Москвы.

Такое заявление он сделал после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в понедельник. Об этом сообщает Reuters.

Сербия неоднократно осуждала широкомасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, но ее отказ присоединиться к международным санкциям испортил отношения с Киевом.

"Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности государств-членов ООН, включая Украину... Мы открыты для дружеских дискуссий по всем вопросам и на всех уровнях", – заявил Вучевич.

Президент Сербии-популист Александр Вучич пытается найти баланс между кандидатурой страны в Европейский Союз и традиционными связями с Россией и Китаем.

Поддержка России сильна среди сербского населения, что является результатом исторических религиозных, политических и военных связей. В социальных сетях широко распространен пророссийский контент.

Белград признает Украину целиком, включая территории, оккупированные российскими войсками, а Киев отказывается признавать независимость Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.

С 2022 года Сербия принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь Украине и обещает помощь в ее усилиях по послевоенному восстановлению.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Сербия расширяет военное и гражданское сотрудничество с Россией. Две страны подписали новый меморандум о здравоохранении между двумя странами. Кроме того, было объявлено о поставках российских беспилотников Белграду.

А в декабре 2023 года Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, чтобы снизить зависимость от России.