Одна из самых популярных французских газет Le Monde, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в случае победы Харрис президент Байден в течение переходного периода, то есть до её инаугурации, будет двигаться в направлении приглашения Украины в НАТО, которое может быть оформлено (при всеобщем согласии) ещё при его каденции, но вступит в силу (опять же — если будет консенсус) только после окончания в Украине войны.

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При этом речь идёт, судя по всему, о будущих гарантиях статьи 5 Североатлантического договора лишь в пределах фактически контролируемой Украиной территории.

Вообще переходный период между 5 ноября и 20 января, когда президентов в некотором смысле уже/ещё двое и потому в другом смысле — ни одного, может быть окном неожиданных возможностей, хотя при этом грозит политической нестабильностью: если Трамп проиграет, то он, не исключено, будет сопротивляться на грани гражданской войны, а если выиграет, то Америку ждёт определённый политический хаос на фоне неизбежного тогда противостояния ярых антагонистов — прошлого и будущего президентов.