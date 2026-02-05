'Сделать Америку снова великой': Трамп сделал заявление о своем третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок с единственной целью – чтобы "сделать Америку снова великой". В то же время он дал понять, что избегает четкого ответа на этот вопрос, но ему нравится разжигать интригу вокруг этой темы, чтобы "сделать жизнь интереснее".

Об этом Трамп сказал в интервью NBC News. Он ответил на вопрос журналиста о третьем сроке президентства.

Во время разговора журналист Габриэль Лламас поинтересовался, видит ли Трамп какой-либо сценарий, при котором он будет оставаться президентом в 2029 году.

В ответ Трамп заявил, что не знает, возможно ли такое развитие событий, но это, по его словам, было бы "интересно".

"Я не знаю. Было бы интересно. Но если бы я дал сейчас вам точный ответ, это сделало бы жизнь гораздо менее увлекательной", – сказал Трамп.

Он отметил, что единственной причиной его политической деятельности остается лозунг "Сделать Америку снова великой". И только по этой причине он может пойти на третий срок.

Пойдет ли Трамп на третий срок

Трамп не впервые публично поднимает тему третьего президентского срока. В последнее время он неоднократно делал неоднозначные заявления, допуская возможность повторного баллотирования после двух сроков.

В частности, он заявлял, что "многие люди" якобы призывают его остаться у власти дольше, а также утверждал, что не уверен, прямо ли Конституция США запрещает ему это сделать.

Поднимая эту тему, Трамп оставляет пространство для политических спекуляций и дискуссий о возможных исключениях.

В то же время юристы отмечают, что без внесения изменений в Конституцию США участие в выборах на третий президентский срок невозможно. Согласно 22-й поправке, принятой в 1951 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента США более двух сроков, независимо от того, были они последовательными или нет.

Напомним, Дональд Трамп впервые заговорил о третьем сроке, когда еще не прошло 100 дней второго. Уже тогда эта тема живо обсуждалась аналитиками. Мы отдельно выясняли, сможет ли нынешний американский лидер найти для себя "лазейки" в законе.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что в окружении Трампа якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию США, чтобы он мог баллотироваться на третий срок президентства.

