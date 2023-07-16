Здесь возник неординарный вопрос.

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Иногда кажется, что хозяин кремля очень хочет попасть в руки международного уголовного суда (МКС, Гаага), выписавшего ордер на арест этого международного преступника. Именно поэтому он настаивает на личном визите 22-24 августа на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику. В то время как ЮАР умоляет российского фюрера сидеть дома, – подальше от греха.

Далее текст на языке оригинала.

– Влада ПАР просила РФ, щоб на саміті БРІКС замість Путіна був присутній глава МЗС РФ Лавров, однак Москва відмовилася, – бідкається віцепрезидент Пол Машатіле: "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо запросити когось, а потім його заарештувати. Ми були б щасливі, якби Путін не приїхав".

– Південноафриканці пропонували три варіанти, аби уникнути лихої долі: перенесення саміту до Китаю, заміна бункерного діда на "похмуру коняку" Лаврова та проведення саміту у форматі відеоконференції. Усі партнери БРІКС вирішили випробувати долю, не змінюючи формат саміту.

– Зараз африканські медіа з посиланням на владу, говорять про приїзд фюрера до ПАР як доконаний факт. Тоді як офіційно кремль ще загадково чухається, мовляв, рішення про поїздку Путіна ще не ухвалено...

– Тим часом головний прокурор МКС Карім Хан мало не іменні наручники передав африканській владі на випадок прибуття фюрера: "Я не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон".

Саміт БРІКС, судячи з усього, стане тестовим майданчиком Китаю та Росії, на якому вони намагатимуться хакнути норми міжнародного права в окремо взятій державі, – в обмін на гроші та іншу підтримку. Це дуже цікавий експеримент, за яким, схоже, спостерігатиме весь світ.

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P.S. Але, погодьтеся, було б символічно, якби на День Незалежності України бункерний фюрер таки одягнув кайданки...