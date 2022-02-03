Предоставим властям и прессе Канады самим изобличать роль Москвы в организации протеста антипрививочников-дальнобойщиков и примкнувших к нему. Гораздо больший интерес представляет политическое развитие этой ситуации, которая инспирирована извне.

Протестное движение против вакцинации в Канаде появилось практически за одну ночь и не имело долгой истории, несмотря на то, что пандемия короновируса и ограничительных мер по борьбе с ним тянется два года. Появилось не на пике таких мер, а тогда, когда их начали сворачивать и смягчать. Это уже странно само по себе. Еще более странно, что оно появилось в стране, где на конец января текущего года было вакцинировано 85% жителей и 80% получили по две прививки. При такой статистике вакцинации, невысокой плотности населения и на спаде ограничительных мер его появление выглядит фантастикой, тем более ещё и в столь агрессивных формах. Поэтому понятно недоумение профсоюза водителей, кто это протестует, если 90% его членов привиты. Пояснение: его спровоцировали разговоры о намерении властей Квебека штрафовать тех, кто не привился, выглядит неубедительно, так как это касалось только Квебека, а не всей Канады.

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Недоумевает не только профсоюз, но и правительство Канады и, вероятно, большинство её граждан. Премьер-министр Джастин Трюдо выразил не только своё личное мнение, когда назвал участников акции "маргинальным меньшинством, придерживающимся неприемлемых взглядов и не выражающим мнение канадцев". То, что Трюдо политкорректо подобрал слова и не стал говорить об агрессивном меньшинстве, и тем более об экстремистах и террористах, как это делают власти в России, проявление не только политической культуры его партии, но и всей Канады.

Трюдо прав в этой оценке, в отличие от, например, Лукашенко, который в 2020 г. тоже говорил о протестующих: это меньшинство, не выражающее мнение белорусов. Прав по двум причинам. Во-первых, это странные по своей направленности и источнику акции. Во-вторых, они нетипичны для политической культуры Канады, где стороны традиционно стремятся к компромиссам, а не к доведению конфликта интересов до мордобоя. Притом, что занятие политикой и отстаивание гражданских прав в Канаде за истекшие сто лет никогда не было чем-то криминальным, в отличие от Беларуси.

Казалось бы, в Канаде есть все условия для организации партий, ориентированных на взаимное уничтожение, и для гражданских войн, но они не происходят. Такова политическая культура демократии в Канаде. Форма антипрививочного протеста от имени дальнобойщиков заметно диссонирует с ней и смотрится как чужеродная, привнесенная извне. Так что, когда Трюдо говорил, они не выражают мнение канадцев, то был однозначно прав.

Не сложно понять, откуда в страну эмигрантов Канаду это было привнесено. Весной 2014 г. в Украине в приграничных областях с РФ и в Крыму, где находились российская военная база, университеты и коммерческие организации, точно также, как и в Канаде, внезапно за одну ночь появились группы с флагами РФ и требовали ввода её войск. В тех областях, где не было щупальцев осьминога "русского мира", не было ни флагов России, ни "Путин введи войска". Украинцы, в отличие от Трюдо и канадцев, хорошо представляют, как такое нечто может появиться за одну ночь и ниоткуда.

В Канаде осьминог "русского мира" щупальца стал разбрасывать на перспективу с 1990-ых годов. Не только стихийно, но и целенаправленно по линии КГБ-ФСБ, побуждавшей русских к миграции и помогавшей с обустройством в рамках своей секретной программы. С 2000 г. число тех мигрантов в Канаде, кто называет себя русскими, выросло с 1,5 до 1,8% среди её населения и превысило 600 тыс. человек. Выросло на фоне активной миграции в Канаду из других стран, которую стимулировали все правительства Либеральной партии, включая и правительство Джастина Трюдо. В это число входят не только граждане РФ, но и русские из стран Балтии, Беларуси, Молдовы и Украины. Немало и политэмигрантов из РФ, формально осуждающих режим Путина, но воспроизводящих нарративы его пропаганды.

В Канаде сформирована сеть спящих ячеек "русского мира" Путина, а названия сайтов "Наша Канада" и "Наш Ванкувер" перекликаются с имперским кличем "Крым наш". Но при всей терпимости канадцев к разным взглядам, там бесполезно выходить с плакатами "Путин введи войска" и "Канада наша", несмотря на доктрину "Где русские, там и Россия". Среди канадцев около 4% украинцев и 3% поляков – и они не будут настолько политкорректны в выражениях как Трюдо. Поэтому приходится выдвигать лозунги против прививок в стране, где вакцинировано 85% взрослого населения.

Но почему это произошло сейчас, когда пандемия заканчивается, и зачем Москве вообще эти акции в Канаде, которым она с самого начала оказывала информационное сопровождение в своих СМИ и негодовала, почему о них не пишет канадская пресса.

За антипрививочную тему Москва ухватилась потому, что "съела на ней собаку". Только она умеет устраивать гладиаторские бои "ваксеров" с "антиаксерами" как на своём, так и на чужих полях. Её спецслужбы работают в Канаде со времён СССР, но до сих пор не нашли эффективных методов как выводить канадцев на общенациональный протест. Компартия Канады и марксистско-ленинская партия на парламентских выборах 2021 г. получили: первая – 4,700 голосов, вторая – 4,532 голоса и показали небольшой рост. Но это по 0,03% от числа тех, кто пришёл на выборы. Сатирическая партия "Носорог" получила больше, чем они – 6,805 голосов, но выступила хуже, чем в 2019 г. Она потеряла свыше 3 тыс. голосов. Так как коммунисты и марксисты не дотягивают даже до уровня "носорогов", то спецслужбам РФ пришлось делать то, что они научились делать лучше всего – заводить "антиваксеров". Не пропадать же добру, тем более, когда пандемия идёт на спад, а Кремль требует ярких акций, так сказать, ввиду сложной внешнеполитической обстановки.

Так по велению Кремля в Канаде закончилась тихая и сытая жизнь резидентов "русского мира". Закончилась не столько потому, что Кремль решил таким способом наказать Канаду за поддержку Украины. В Кремле решили: настало время активно вмешаться в политическую жизнь и выборы в Канаде, которой обычно уделяли мало внимания, поскольку все силы были брошены на США. Но поскольку в США всё пошло прахом, и демократы с республиканцами теперь соревнуются в выписывании рецептов жёстких санкций для РФ, то Кремль обратил взгляд на Канаду. Он дал команду активизироваться и работать с теми партиями, которые в парламенте, а не ждать, когда туда попадут коммунисты.

Ситуация к этому располагает. Либеральная партия, которая по своим установкам близка к британским лейбористам, находится не в лучшей форме. Это старая партия, существующая с 1867 г., когда Канада отделилась от Великобритании. С тех пор она была или правящей партией, что случалось чаще, или главной оппозиционной партией. Но в 2011 г., когда её возглавлял Михаил Игнатьефф, произошло то, чего не случалось никогда, – она с треском проиграв выборы и уступила второе место Новой демократической партии, которая имела более социал-демократическую риторику. Либеральная партия тогда набрала около 19%. Так мало она никогда не набирала, и получила в парламенте лишь 34 места из 308. Ниже был только Квебекский блок, возникший в 1993 г. и стабильно колеблющийся в диапазоне 5-12%. Он преодолеет эту планку лишь тогда, когда в Канаду переедет миллион французов.

Либеральная партия выводы сделала. Она заменила Игнатьеффа на Трюдо и на выборах 2015 г. набрала почти 40% голосов и получила больше половины мест в парламенте. Но на выборах 2019 г. она набрала 33,12% и по сумме голосов её опередила Консервативная партия, набрав 34,34%. Так как выборы проходят по мажоритарной, а не пропорциональной системе, и либералы победили в 157 округах, а консерваторы только в 121, то они смогли остаться в парламенте самой крупной партией и получили право сформировать правительство. Однако, это было уже правительство меньшинства. В Канаде образование коалиции для создания правительства не требуется. Его создаёт партия, набравшая максимум голосов, и затем при голосованиях законов возникают ситуативные коалиции.

Правительство меньшинства и дышащие в спину старые оппоненты консерваторы стали для либералов тревожным звонком. Поэтому в августе 2021 г. Трюдо распустил парламент и объявил досрочные выборы, несмотря на пандемию. В Канаде нет голосования по почте, как в США, и электронного голосования как в РФ, избиратели должны лично прийти на участки.

Досрочные выборы позволили либералам продлить жизнь правительству Трюдо до 2025 г., но оно по-прежнему осталось правительством меньшинства. Акции антипрививочников явно снизили его поддержку среди избирателей и теперь уже остальные партии могут потребовать досрочных выборов, проведя голосование о вотуме доверия правительству Трюдо. Если это им удастся, то тогда они обратятся к вице-губернатору, назначаемому британской королевой, с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы. В Канаде вице-губернатор выполняет функцию постороннего арбитра, которую в других странах выполняют президент или король.

Вероятность такого результата акций антипрививочников достаточно высока. Либералы уже обвиняют консерваторов в использовании их протеста в своих интересах, чтобы поднять тему вотума доверия правительству. Москва видит в этом для себя туманные шансы пытаться снизить активность поддержки Украины в случае смены правительства или максимально на долгое время переключить внимание политикума Канады с Украины на выборы. Собственно, это уже отчасти произошло. Причём в двух направлениях: в Украине тоже стали волноваться за происходящее в Канаде события и искать им объяснения. Канада перестала видеться из Украины как страна, где все проблемы почти решены, и где протестуют только хипстеры, а правительства сменяют исключительно для того, чтобы разнообразить жизнь.

У акций антипрививочников есть и сугубо технические функции. В их числе аккумуляция финансов на счетах фонда "Конвоя свободы" с перспективой использования их на досрочных выборах, если такие состоятся. В этот фонд поступило 9,5 млн. долларов – самая большая сумма пожертвований в истории Канады. Следует учесть, в Канаде очень строгая отчётность по финансированию выборов и информация о ней легко доступна. Физические лица не могут пожертвовать партии больше 1 тыс. долларов в год. С 2006 г. запрещено принимать донаты от иностранных физических и юридических лиц. Ограничения весьма жёсткие, притом, что для выдвижения кандидатом, в том числе и для беспартийных, достаточно представить всего лишь 50 – 100 подписей поддержки от избирателей и внести одну тысячу долларов залога. В случае, если кандидат набирает более 15% голосов, то ему возвращают половину залога и государство частично компенсирует затраты на избирательную компанию.

Но такие ограничения не распространяются на фонд "Конвоя свободы", который очевидно опосредовано примет участие в досрочных выборах и поддержит политически и финансово точно не Либеральную партию. Фонд может оказаться классической "стиральной машинкой" для отмывания русских денег под выборы. Численность населения Канады 38 млн. человек и близка к населению Украины. По украинскому опыту суммы в 9 млн. долларов достаточно, чтобы оказать серьёзное воздействие на информационную компанию в период выборов. Тем более, что законодательство Канады устанавливает только минимальный срок для неё в 36 дней и не запрещает вести агитационную компанию хоть на следующий день после выборов.

Похоже, подозрения, что фонд "Конвоя свободы" – это финансовая заготовка Москвы под выборы существуют также у правительства Трюдо и Либеральной партии. Поэтому мэрия Оттавы, где зарегистрирован фонд, и пытается арестовать его средства, формально ссылаясь на то, что хочет из них компенсировать затраты на устранение последствий от этих акций протеста.

Пока ещё сложно спрогнозировать, каких реальных результатов сможет добиться Кремль такими действиями в Канаде. Но очевидно, что и правительство либералов, и правительство консерваторов, если оно его сменит, будут вынуждены обратить внимание на деятельность осьминога "русского мира" в Канаде. Причина – доктрину Путина – "Где русские, там и Россия" гораздо логичней читать так: "Где русские, там вражда и проблемы". Похоже, Путин свою историческую миссию видит в том, как сделать так, чтобы стало стыдно быть русским, и изрядно в этом преуспел.