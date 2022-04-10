Сбежавшего из Украины экс-главу КСУ Тупицкого заметили в Вене. Эксклюзив
Сбежавший из Украины экс-председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий находится в Вене. Он незаконно пересек украинскую границу ориентировочно 17 марта.
В распоряжении OBOZREVATEL появилось свежее подтверждение, что Тупицкий до сих пор находится в Австрии. Госбюро расследований проверяет, каким образом и с чьей помощью скандально известный экс-судья смог уехать из Украины.
В распоряжении нашего издания появилось фото, доказывающее, что Тупицкий до сих пор находится в Вене. На этот раз его увидели в одном из уличных кафе. Он сидит за столиком один.
Перед этим Тупицкого видели также в Вене – рядом с автомобилем, зарегистрированным на его жену.
Именно в этом автомобиле 17 марта она вместе с детьми пересекла украино-венгерскую границу. Сам Тупицкий законным путем территорию Украины не покидал. Согласно данным Госпогранслужбы, он с 22 февраля находится на территории нашего государства.
В то же время его постоянно видят в Вене.
8 апреля в ГБР объявили о том, что расследуют обстоятельства, при которых 59-летний судья смог покинуть территорию Украины вопреки военному положению и запрет выезда мужчин в возрасте до 60 лет.
По данным следствия, законным способом государственную границу Украины Тупицкий не пересекал. Следователи устанавливают должностных лиц и гражданских граждан, организовавших побег бывшего главы КСУ из Украины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уволенный глава КСУ Тупицкий задекларировал недвижимость в Крыму и 3,7 млн доходов.