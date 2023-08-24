Санду поздравила Украину с Днем Независимости трогательным обращением, однако возникла неточность. Видео

Президент соседней Молдовы Майя Санду дружественно обратилась к украинцам в День Независимости нашего государства. Она выступила на фоне детского ансамбля, который исполнил главный хит прошлого года "Ой, у лузі червона калина.." на украинском языке.

Видео дня

"Независимость - это когда граждане могут сами решать свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну такой, какой они ее видят, украинцы своим безграничным мужеством и решительностью напоминают нам об этой истине каждый день", – заявила политик. Поздравительный ролик Санду опубликовала на своем Facebook(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что каждый день Молдова с гордостью смотрит на пример Украины, которая отстаивает свое право на независимость. Она благодарит за ту силу и отвагу, с которой наша страна, наша армия гарантирует мир не только себе, но и всему континенту.

Теплые слова Санду совместно с трогательным исполнением детского хора очень понравились зрителям в Украине. Однако самые внимательные заметили, что флажки, которые держат маленькие артисты, расположены вверх тормашками. Что ж, никто не застрахован от человеческого фактора, а поздравления молдовских друзей действительно чудесные.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые лидеры объединились 24 августа, чтобы поздравить нашу страну с Днем Независимости. Победы над врагом и благополучия пожелали такие политики, какЖозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Важное и трогательное поздравление с главным государственным праздником записал и украинский президент Зеленский. Он отметил вклад воинов, волонтеров, медиков и каждого гражданина, который сделал возможным этот День в нашей стране.

"Важен каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кого ранили, кто потерял конечности, но не потерял себя. И главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен. У кого забрали свободу, но не волю. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает бороться. И те, кто вернется. Обязательно", – обратился к нации ее лидер.

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