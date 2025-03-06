Санду не приняла верительные грамоты от посла России в Молдове: в Москве потребовали объяснений

Президент Молдовы Мая Санду не приняла аккредитационные грамоты российского посла в Кишиневе Олега Озерова. Государство-агрессор РФ потребовало объяснений и вызвало "на ковер" посла Молдовы в России Лилиана Дария.

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В российском министерстве внутренних дел опубликовали заявление, в котором отметили, что послу Молдовы в РФ "выразили удивление" тем, что Озеров все еще не вручил верительные грамоты Санду. В ведомстве утонили, что дипломат прибыл в страну еще в октябре 2024 года.

В МИДе считают, что это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года. Отмечается, что послу Молдовы "вручили вербальную ноту с требованием разъяснить причины нарушения молдавской стороной ее положений".

В Министерстве иностранных дел Молдовы и администрации Санду ситуацию не прокомментировали.

В то же время "Радио Свобода" напомнило, что в феврале 2025 года Майя Санду заявила, что верительные грамоты не были приняты из-за пренебрежительных заявлений российских чиновников о Молдове.

"Нельзя приглашать представителя РФ для вручения верительной грамоты, когда официальные лица в Москве делают столь пренебрежительные заявления о Молдове. Это свидетельствует о непочтении Кремля к нашей стране, неуважение к суверенитету и территориальной целостности", – сказала президент.

Отвечая на вопрос о том, будет ли вручение Санду сказала, что администрация президента Молдовы позже решит, когда пригласить посла.

Олег Озеров находится в Кишиневе с октября 2024 года. До вручения верительных грамот диппредставитель не считается официально начавшим исполнение своих обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Санду заявила, что Молдова и Украина разделяют общее видение справедливого мира, который предполагает не только завершение войны, но и создание условий, которые делают невозможным агрессию в будущем.

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