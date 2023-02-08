Самолет с Зеленским приземлился в Британии, президент Украины проведет встречу с Чарльзом ІІІ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский днем 8 февраля прибыл в Великобританию. Самолет главы государства уже приземлился в аэропорту.

Видео дня

Борт с Зеленским приземлился в аэропорту Станстед на самолете Королевских ВВС. Об этом сообщает британское издание Sky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время британского визита украинский президент проведет несколько важных встреч. Так, в Лондоне Зеленский встретится с премьер-министром государства Риши Сунаком. Также запланирована встреча с королем Чарльзом III.

Кроме того, в планах украинского президента – посещение украинских военнослужащих, проходящих обучение в Британии. Запланировано и обращение к британскому парламенту. По данным издания Тelegraph, в ходе встречи с Зеленским премьер-министр Соединенного Королевства объявит о поставках Украине оружия большей дальности, а также о расширенной программе обучения украинских сил, в том числе и подготовке пилотов для современных западных истребителей.

Визит в Лондон стал второй зарубежной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впервые Зеленский выезжал из страны после 24 февраля 2022-го в декабре того же года, чтобы встретиться с президентом США Джозефом Байденом и выступить перед американским Конгрессом.

Напомним, Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи. ВСУ получат танковую роту Challenger 2 (14 штук), три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотню единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!