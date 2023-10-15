'Самая современная система в Европе': Польша ввела в действие электронное заграждение на границе с РФ

"Польша официально ввела в действие так называемое электронное заграждение на границе с Россией. А именно – в Калининградской области.

Это система нескольких тысяч видеокамер и датчиков движения. Об этом в соцсети X сообщило Бюро национальной безопасности Польши (BBN).

“В пятницу введено в действие 200 км электронного заграждения на границе с Россией с участием президента Польши, министра внутренних дел и главного коменданта Пограничной службы РП. Заграждение защищает весь сухопутный участок границы с Калининградской областью. Это самая современная система в Европе, включающая несколько тысяч камер и других датчиков", – пишет BBN Польши.

Видео дня

Отметим, что монтирование электронного заграждения на польской границе с РФ началось в апреле этого года. Система включает сеть из 3 тыс. камер и датчиков движения.

Инвестиция обошлась стране в 373 млн злотых – примерно 85 млн долларов

Как сообщал OBOZ.UA, Польша продолжает передавать Украине оружие на основе предварительных контрактов. Также польские власти находятся в постоянном контакте с США по поводу передачи украинской армии военной помощи.

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