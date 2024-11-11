Салливан рассказал, как Путин 'отблагодарит' лидера КНДР за отправленных военных

В администрации президента США Джо Байдена сказали, что не ислючают того, что лидео Северной Кореи Ким Чен Ын ожидает от российского диктатора Путина военную помощь и технологическую поддержку для своей ядерной программы в обмен на своих солдат. Войска КНДР уже принимали участие в боях на стороне россиян против ВСУ.

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Об эьлм сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBSNews. По его словам, Вашингтон на знает наверняка, чем Путин собирается "отблагодарить" Ким Чен Ына за войска.

"Я думаю, он, вероятно, еще не решил, что именно он собирается сделать для Северной Кореи в будущем. Но я скажу вам вот что: Ким Чен Ын ожидает, что получит что-то значительное, вероятно, в форме военной и технологической поддержки от России...", – сказал Салливан.

На вопрос журналистки, может ли это быть поддержка для ядерной программы КНДР, советник Белого дома ответил: "И это вполне возможно".

"Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как русские выступили и заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или десять лет назад. Таким образом, обеспокоенность по поводу отношений между Россией и Северной Кореей, в обоих направлениях, вполне реальна, и на нее следует обратить внимание всем странам свободного мира", – сказл он.

Американский чиновник добавил, что подход США к помощи Украине остается неизменным – поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя, чтобы в конечном итоге она оказалась в максимально сильной позиции за столом переговоров.

"И Украина должна решить, ради своего суверенитета и своей территориальной целостности, когда и как она сядет за стол переговоров. Соединенные Штаты и коалиция стран, которую мы создали, должны решать, как продолжать снабжать Украину средствами защиты от жестокой российской агрессии", – добавил он.

Салливан также уточнил, что США намерены до 20 января (день иваугурации Дональда Трампа) передать Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный Конгрессом.

"И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что это будет означать большую нестабильность в Европе", – сказл он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным WP, солдаты из КНДР засветились в еще одной области России, кроме Курской. Разведданные указывают, что они могут присутствовать еще и в Белгородской области.

По всей вероятности, Россия планирует держать северокорейские подразделения на второй линии обороны в этих регионах, чтобы освободить собственные силы для боев на Донбассе.