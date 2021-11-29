Саакашвили впервые после задержания доставили в суд: у здания начались потасовки. Фото и видео

В понедельник, 29 ноября, здание Тбилисского районного суда массово окружили сторонники заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который доставлен под конвоем на заседание по делу о разгоне пикета 7 ноября 2007 года. Это первый случай, когда самый известный заключенный страны появился на людях с дня ареста и начала голодовки.

Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа", транслируя ситуацию с места событий. Тбилисский райсуд оцеплен кордоном силовиков, митингующих не допускают во двор здания, откуда они могут легко попасть внутрь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее грузинский Минюст отказывал Саакашвили в личном присутствии на заседаниях, в которых он выступает подсудимым. Представители ведомства ссылались на меры безопасности и риски, учитывая число его поклонников, которые настроены достаточно радикально, а также нестабильное состояние здоровье Саакашвили, объявившего голодовку.

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Сегодня суд рассмотрит дело о разгоне оппозиционной к Саакашвили демонстрации 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Экс-президента подозревают в превышении служебных полномочий, ему грозит до восьми лет заключения в тюрьме.

Как отмечает издание "Спутник Грузия", адвокат подсудимого подал ходатайство о ведении прямой трансляции из зала заседания. Однако суд отклонил это прошение и, когда один из защитников Саакашвили начал самостоятельно вести онлайн-эфир, пригрозила, что нарушитель покинет процесс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая поддерживает с Михеилом Саакашвили романтические отношения, заявила о пытках, которым подвергся грузинский политик во время пребывания в госпитале.